Технологии

Новая система платежей с помощью ладони: насколько безопасна эта технология

новые технологии в системы оплаты Kaspi, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:48 Фото: Kaspi.kz
31 октября 2025 года Kaspi.kz презентовал новую систему платежей. Теперь, для того чтобы оплатить что-то, нужно просто провести ладонью над специальным сканером. Эксперт Алибек Наримбай пояснил, насколько этот способ безопасен и возможно ли подделать биометрию личности, пишет Zakon.kz.

Платежи ладошкой кажутся технологией будущего. Однако, по словам IT-специалиста и основателя биометрического стартапа Biometric Алибека Наримбая, в мировом масштабе это не новость, а хорошо знакомая и четко налаженная система.

"На самом деле такую технологию активно применяют в Китае уже несколько лет. Ее там апробировали, серьезных нареканий к ее работе, насколько я знаю, нет. Предполагаю, что та система, которая запускается в Казахстане, будет аналогичной", – рассказал IT-специалист в беседе с Stopfake.info.

Сканеры, которые используют для таких платежей, не просто фотографируют ладонь. Они сканируют узор кровеносных сосудов под кожей. Этот рисунок у каждого человека уникален, и повторения быть не может.

"Подделать узор сосудов на ладони невероятно сложно. Для сравнения: подделать банковскую карту в разы проще, но мы им доверяем, потому что давно с ними знакомы, и они кажутся нам привычными. Система платежей ладонью – очень надежная, а узор сосудов и другие факторы, которые считывает сканер, дают высочайший процент уникальности", – поясняет собеседник.

Опасаться того, что кто-то может незаметно отсканировать вашу ладонь и таким образом обокрасть, тоже не стоит. По словам специалиста, отсканировать вашу ладонь так, чтобы вы этого не заметили, нельзя.

"Во-первых, сканер довольно большой, во-вторых, он должен быть открыт и расположен близко к ладони", – добавил эксперт по информационным технологиям.


Это значит, что система платежей ладонью – надежна и безопасна. Переживать о том, что кто-то сможет подделать отпечаток вашей ладони или незаметно поднести к вашей руке сканер, точно не стоит.

Оксана Житникова
