Советы

Рождество и Святки: православные праздники с 5 по 11 января

Пасха, пасхальная служба, храм, Вознесенский кафедральный собор, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 08:32 Фото: Zakon.kz
Стало известно, какие православные праздники пройдут с 5 по 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе заканчивается Рождественский пост. Об этом передает "Азбука веры" в актуальном церковном календаре.

В среду, 7 января, отмечается Рождество. Перед ним, во вторник 6 января, проходит Рождественский сочельник.

"Также на эту неделю приходится Собор Пресвятой Богородицы. Кроме того, до конца недели отмечаются Святки", – отмечено в календаре.

На днях чиновники Кыргызстана совершили паломничество в Мекку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
09:01, Сегодня
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Православные христиане по всему миру встречают Рождество
00:00, 07 января 2024
Православные христиане по всему миру встречают Рождество
Рождество: Токаев поздравил православных казахстанцев
08:01, 07 января 2025
Рождество: Токаев поздравил православных казахстанцев
