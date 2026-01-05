Рождество и Святки: православные праздники с 5 по 11 января

Стало известно, какие православные праздники пройдут с 5 по 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе заканчивается Рождественский пост. Об этом передает "Азбука веры" в актуальном церковном календаре.

В среду, 7 января, отмечается Рождество. Перед ним, во вторник 6 января, проходит Рождественский сочельник.

"Также на эту неделю приходится Собор Пресвятой Богородицы. Кроме того, до конца недели отмечаются Святки", – отмечено в календаре.

