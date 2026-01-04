#Казахстан в сравнении
Названы самые главные энергетические вампиры среди знаков зодиака

Костюм вампира, девушка, корона, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 08:20 Фото: pixabay
Если верить астрологам, общение с некоторыми знаками зодиака дается нам куда сложнее, чем с остальными. Они способны буквально "высасывать" эмоции, оставляя ощущение внутреннего опустошения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, эти знаки зодиака просто обладают уникальной способностью делиться своей мощной энергетикой. И чтобы это взаимодействие не стало истощающим, важно помнить о своих границах и личном пространстве.

Скорпион

Скорпионы известны своей невероятной проницательностью и желанием изучить вас. С ними сложно оставаться на поверхности: представитель этого знака способен "прокопать" человека до самого ядра, выискивая слабые места и скрытые эмоции. Скорпиону нужны глубокие чувства, и он добьется их любой ценой, даже если это оставит вас эмоционально истощенными.

Рак

Этот знак зодиака привязан к близким, и иногда это перерастает в эмоциональную зависимость. Ракам сложно справляться со своими глубокими чувствами, и они часто нуждаются в постоянном подтверждении любви и преданности. Их забота и привязанность могут быть выматывающими, если вы не готовы к такому уровню близости. Поделитесь тем, что цените их заботу, но также хотите, чтобы у каждого было свое пространство.

Лев

Львы известны своей яркой харизмой, а сами они никогда не скрывают своей любви к вниманию. И иногда это внимание настолько им необходимо, что они могут поглощать его без остатка. Лев способен увлечь вас в свою драматичную и яркую жизнь, где вы будете не столько партнером, сколько его восхищенной аудиторией. Этот знак может затмить собой все, оставляя вас без энергии на собственные дела и переживания.

Рыбы

Рыбы могут утянуть вас в свои бесконечные волны эмоций, что выматывает. Иногда они могут забывать, что не каждый способен разделить их глубокие эмоциональные потоки. Представители этого знака зодиака нуждаются в поддержке и спокойной, заботливой атмосфере. Научитесь мягко и деликатно отстраняться, когда чувствуете себя перегруженными. Объясните, что вам также нужно пространство для восстановления, и предложите психологические практики, которые помогут Рыбам успокоить свои эмоции.

Козерог

Козероги способны брать на себя слишком много ответственности и ожидать такого же подхода от других, что иногда создает напряжение. Их серьезный и иногда жесткий взгляд на мир может казаться "чересчур", особенно если вы – более легкий и свободолюбивый человек. Козерогам важно видеть в отношениях уважение и стабильность.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут важные испытания в новом году.

Аксинья Титова
