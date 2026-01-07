#Казахстан в сравнении
Если вы родились в эти дни – деньги приходят легче, считают нумерологи

Нумерологи считают, что дата рождения может влиять на финансовые возможности человека, сообщает Zakon.kz.

По их версии, люди, рожденные в определенные дни месяца, чаще обладают качествами, которые помогают привлекать деньги и добиваться материального успеха, пишет sterlegrad.

Так, рожденные 1 и 4 числа отличаются целеустремленностью и трудолюбием. Первые – прирожденные лидеры и инициаторы, склонные к предпринимательству и риску. Вторые делают ставку на стабильность, дисциплину и долгосрочное планирование, постепенно наращивая капитал.

Родившиеся 7 и 9 числа считаются интуитивными и чувствительными к возможностям. Семерки умеют анализировать и предугадывать тенденции, что помогает им находить нестандартные источники дохода. Девяткам приписывают способность притягивать изобилие – нумерологи объясняют это их щедростью и открытостью миру.

Особые способности к деньгам также приписывают тем, кто появился на свет 18 и 19 числа. Восемнадцатые – стратеги и управленцы, ориентированные на масштабные цели и системный бизнес. Девятнадцатые – новаторы и риск-такеры, часто добивающиеся успеха за счет нестандартных решений.

При этом нумерологи подчеркивают: даже "денежная" дата рождения не гарантирует богатства. Она лишь задает направление, а результат по-прежнему зависит от действий, настойчивости и готовности к переменам.

А ранее мы писали о том, какие комнатные растения притягивают проблемы. Подробнее можно узнать здесь.

Айсулу Омарова
