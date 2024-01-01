Нумерология: тайны числа рождения

Характер и привычки человека, а также события в его жизни можно рассказать по дате рождения. Нумерологи подготовили описания по дате рождения для прекрасной половины человечества, сообщает Zakon.kz.

Женская нумерология таит в себе сакральные знания о любой представительнице прекрасного пола. Однако комплексы, неуверенность и "ярлыки" зачастую мешают девушке пользоваться своими чары, дарованными ей свыше. Узнать, какая же ты на самом деле поможет Bazaar.



1 число

Такая женщина способна удивлять своим интеллектом и умением прогнозировать многие события. Главная сила – это сила мысли. Ведь стоит ей о чем либо подумать, как желаемое становится действительностью. А еще таких хочется слушать и слушать. Но в минусе такие девушки используют свой дар для манипуляций и обмана.

2 и 21 число

Очень проницательная и чувственная натура. Одним лишь ласковым словом она способна залечить сердечные раны других. Но ей нужно быть осторожнее с тем, чтобы сохранять свою индивидуальность. Ведь она легко поддается влиянию окружающих.

3 и 30 число

Женственные и сексуальные девушки, которые обожают роскошь. Поэтому они всегда стремятся к комфортным условиям жизни. В плюсе эти данные способны привести таких амбициозных красоток к счастливому и беззаботному браку. Однако в минусе такие девушки склонны к чрезмерной вульгарности.

4 и 31 число

Устойчивая и ответственная женщина. Она знает, как, где и на чем заработать денег. Поэтому стабильность в ее случае явление постоянное. Из минусов – излишнее упрямство и желание все контролировать.

5 и 23 число

Всегда стремится к новым знаниям. Может увлекаться изучением религиозных течений, психологии и эзотерики. Из таких женщин получаются отличные наставники. Но нередко такие девушки считают только свое мнение истинным.

6 и 24 число

Она настроена на любовь и отношения. Поэтому в мужском внимание никогда не бывает недостатка. Однако им сложно принимать ответственные решения. Для этого она и ищет сильное плечо, на которое она может опереться.

7 и 25 число

Она легка на подъем. Поэтому в ее жизни много путешествий и поездок. Нередко страдает переизбытком эмоций. Также ей нужно быть осторожнее со своими амбициями, так как многие из них бывают пустыми.

8 и 26 число

Порядочная и уравновешенная женщина. Она умеет делать правильные выводы из любой ситуации. Рядом с такой девушкой люди познают прелесть гармонии. Но в минусе нередко присутствуют осуждение и гордыня.

9 и 27 число

Мудрая и глубокая женщина, которая нередко уходит в себя и размышляет на философские темы. Она всегда видит ситуацию изнутри, подмечая скрытые детали. Поэтому люди обращаются именно к ней, когда нуждаются в советах.

10 и 28 число

Имеет легкое отношение к жизни. Ей очень часто везет, так как она не привыкла жить в негативной ауре. Ее интуиция развита настолько сильно, что она всегда оказывается в нужном месте в нужное время. В минусе – безалаберность и неспособность брать на себя ответственность.

11 и 29 число

Яркая и видная девушка, которая умело выражает свою женственность через сексуальность. Правда ей не всегда удается направлять бушующую энергию в нужное русло, допуская вспышки агрессии. Именно поэтому мужчины называют ее за глаза "фурией". Хотя она очень мягкая и нежная на самом деле.

12 число

Неспешная и богемная натура, которая не всем понятная. Ей свойственны оригинальность, творчество и собственное видение мира. Вот только иллюзорный взгляд на происходящие мешает ей воспринимать реальность.

13 и 17 число

Женская нумерология указывает на то, что такие девушки нередко бывают роковыми в жизни мужчин. Ведь их просто невозможно забыть. Когда они входят в помещение, то остальные представительницы прекрасного пола тут же становятся незаметными. Но нередко ими предпочитают просто любоваться.

14 число

Спокойная, добрая и мягкая. Мужчинам с такими всегда комфортно именно психологически. Ведь она не любит конфликтов и склок, проявляя дипломатичность в момент выяснения отношений. Но ей нередко присущи пассивность и лень.

15 и 20 число

Авантюрная и энергичная женщина, которая стремится к материальному достатку. С мужчинами она нередко проявляет свой властный характер. Поэтому ранимые натуры с ней не уживаются. Ведь рядом с такой легко зачахнуть, если внутренняя сила не позволяет дать должный отпор. Но сильный мужской дух эта женщина способна оценить по достоинству.

16 и 22 число

Она не боится перемен и часто сама себе их устраивает. Ей нравится разрушать иллюзии и ложь, выводя всех на чистую воду. Такая женщина очень прямолинейная и смелая. В минусе может заниматься саморазрушением, строя из себя несчастную даму.

18 число

Эмпатичная и чувственная женщина, которая подсознательно всегда стремится к семье. У нее прекрасные способности к творчеству и даже эзотерике. С мужчинами ей легко находить контакт. Но нередко в ход идут манипуляции и обман. А с этим нужно быть крайне осторожной.

19 число

Солнечная и позитивная девушка, которая стремится быть душой компании – именно так говорит женская нумерология. Ей идеально подойдет публичная профессия, так как люди будут подсознательно ей доверять. Вот только в минусе она рискует быть оторванной от реальности и воспринимать близко к сердцу любую критику.

Ранее российский астролог и нумеролог Елена Кузнецова заявила, что бояться нет смысла, удачным год будет, однако не для всех.

