Финпрогноз от нумеролога: одни сорвут куш, а кому-то нужно включить режим скряги

Нумерология специализируется на том, чтобы по дате рождения определить судьбу и характер человека, а также его отношения с деньгами. Нумеролог рассказала Zakon.kz, кто на этой неделе сорвет денежный куш, а кому стоит задуматься о "подушке безопасности" и включить режим скряги.

На этой неделе казахстанцам, которые родились с 21 декабря по 19 января, нумеролог Адема Мауленова рекомендует поставить перед собой амбициозные цели. Чем бы вы ни занималась на этой неделе, для успеха в любой сфере вам необходимо будет гнать прочь тревогу и беспокойство. Ведь конец августа будет шикарным периодом для того, чтобы выйти на новый финансовый уровень, говорит эксперт. Однако и рисковать по полной нумеролог все же не советует.

"У казахстанцев, рожденных с 21 декабря по 19 января, ожидается период финансового роста и процветания. Поставьте перед собой амбициозные финансовые цели и работайте на их достижение. Помните о своей ответственности и рассмотрите варианты долгосрочных инвестиций. Но от предложения легкой работы, с которым может обратится малознакомый человек, лучше отказаться. Какую бы привлекательную зарплату вам не обещали с большой долей вероятности это окажется аферой". Адема Мауленова

Повезет на этой неделе и людям, которые родились с 20 января по 19 февраля, поскольку третья неделя августа – крайне благоприятное время, чтобы заложить фундамент для начала нового, для развития и роста. Только вот, чтобы не уйти в минус, нумеролог рекомендует держать фокус на финансовых операциях.

"Рожденным с 20 января по 19 февраля предстоит обратить внимание на свои финансовые планы и стратегии. Поставьте перед собой реалистичные цели и разработайте план действий. Будьте более осмотрительны в финансовых решениях и избегайте рискованных операций. Рассмотрите возможности для дополнительных источников дохода и повышения своей финансовой независимости". Адема Мауленова

А вот людям, которые родились 20 февраля по 20 марта, деньги на этой неделе необходимо тратить с оглядкой: по неопределенным причинам следующие выплаты могут затянуться, поэтому желательно обеспечить себе "подушку безопасности". Нумеролог рекомендует вкладываться свои таланты и умения в разнообразные финансовые проекты. Это поможет расширить свои доходы в будущем, говорит эксперт. Помимо этого, специалист советует избегать излишних трат.

Казахстанцам, которые родились с 21 марта по 20 апреля также следует быть более острожными в решении финансовых вопросов.

"Тем, кто родился с 21 марта по 20 апреля не стоит доверять решение финансовых вопросов малознакомым людям – слишком велик риск нарваться на мошенников. Лучше обратите внимание на свои инвестиционные вложения. Подвергните сомнению старые стратегии и рассмотрите новые возможности для расширения своего дохода. Будьте осторожны с рискованными операциями и крупными покупками. Также постарайтесь до осени отдать все долги". Адема Мауленова

Настоящий куш на этой неделе могут сорвать казахстанцы, которые родились с 21 апреля по 21 мая. Конец августа – самое время для заключения новых сделок. Особенно удачными окажутся инвестиции в недвижимость, говорит нумеролог. Повезет на предстоящей неделе и людям, которые родились в период с 22 июня по 22 июля. Они могут решить все свои финансовые проблемы, которые накопились за лето. Главное, ставить себе четкие цели и идти к ним, несмотря на все проблемы, говорит нумеролог.

"Людям, которые родились с 21 апреля по 21 мая, эта неделя принесет возможности для финансового стабильности и роста. Это благоприятное время для заключения выгодных сделок, особенно в области недвижимости и инвестиций. Будьте внимательны к деталям, чтобы избежать потерь или недоразумений. Используйте свои финансовые ресурсы с умом, и вы сможете укрепить свою финансовую позицию в будущем. А для родившихся в период с 22 июня по 22 июля эта неделя будет благоприятным периодом для финансовых решений. Отложите часть дохода на сбережения и инвестиции, старайтесь избегать излишних трат". Адема Мауленова

Удачной для деловых переговоров будет эта неделя для людей, которые родились с 22 мая по 21 июня. По прогнозам нумеролога, им удастся убедить в своей правоте даже самых несговорчивых партнеров, особенно если заинтересовать их выгодой, которую они могут получить в результате сотрудничества. Чтобы не потерять свой доход, нумеролог советует тратить деньги с умом и в нужном месте включить режим скряги.

"Казахстанцам которые родились с 22 мая по 21 июня, эта неделя благоприятна для деловых переговоров. Во всяком случае будьте готовы к неожиданным изменениям в финансовой сфере, но постарайтесь поступать разумно: пытайтесь экономить и правильно распределять средства. Грамотное финансовое планирование может стать ключом к материальной стабильности". Адема Мауленова

Творить добро и заниматься благотворительностью рекомендует нумеролог людям, которым родились с 23 июля по 22 августа. По словам эксперта в сфере нумерологии, чтобы выйти на новый финансовый уровень важно делать людей счастливыми, не требуя при этом что-то взамен. Вычищая пространство внутри и вокруг, вы освобождаете место для прихода нового в свою жизнь. Главное – наполните свой внутренний мир позитивными светлыми мыслями, благодарностями людей, любовью и радостью.

"Для людей, которые родились с 23 июля по 22 августа, наступает время, когда не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью, которая окажется не только милосердием, но и выгодным делом: сделанное другим добро вернется к своему "автору" в двойном размере. Будьте готовы к неожиданным расходам, но не паникуйте — ваши творческие способности помогут вам найти выход из любой финансовой ситуации. Сосредоточьтесь на своих приоритетах и избегайте слишком рискованных финансовых сделок". Адема Мауленова

А вот представителей творческих профессий, которые родились с 23 августа по 22 сентября, ждет ошеломительный финансовый успех. Деньги к вам на этой неделе придут с нового проекта, который вы начнете с легкостью, прогнозирует нумеролог. Повезет в конце августа и казахстанцам, родившимся с 23 сентября по 23 октября. Вселенная для вас подготовила на этой неделе приятные сюрпризы. Все стартапы или бизнес, которые вы планируете начать будут удачными. А еще инвестируйте в себя и свои знания, это может привести к дополнительным источникам дохода в будущем.

"Казахстанцев, которые родились с 23 августа по 22 сентября ждет финансовый успех: прежде всего это коснется представителей творческих профессий, но и другие не будут обижены. Но предварительно изучите все риски и перспективы. Будьте более открытыми для сотрудничества и деловых предложений, и это поможет вам расширить вашу финансовую базу. Родившихся с 23 сентября по 23 октября ожидает период роста и возможностей. Благоприятное время для старта новых проектов или бизнеса. Любые финансовые операции в это время окажутся на редкость успешными, главное, поторопиться и не упустить важный шанс". Адема Мауленова

Казахстанцы, рожденные с 24 октября по 21 ноября на этой неделе столкнутся с финансовыми вызовами. Будьте внимательны к деталям и избегайте слишком спонтанных решений в финансовых вопросах. По прогнозам нумеролога возможны импульсивные покупки, о которых вы можете вскоре пожалеть. Разнообразие финансовых источников поможет вам укрепить финансовое положение. Придется хорошо "попотеть" и тем людям, которые родились с 22 ноября по 22 декабря.

"Родившимся с 22 ноября по 22 декабря, могу сказать одно, профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану. На этой неделе будьте более осторожны с крупными покупками и избегайте ненужных рисков. Также не рекомендую брать кредиты или одалживать деньги". Адема Мауленова

С 23 августа начнется ретроградный Меркурий, который продлится до 15 сентября. Нумеролог напоминает, что соблюдая все правила можно выгодно выйти из него без сильных потерь и даже остаться в плюсе.

Что нельзя делать с 23 августа. Нумеролог отмечает, что в этот период не нужно заключать крупные сделки, подписывать важные документы, не нужно переезжать и путешествовать, не стоит покупать бытовую технику, не нужно брать в долг и брать кредиты.

Что можно делать с 23 августа. По словам Адемы Мауленовой нужно завершать ранее начатые дела и проекты и обучения, нужно внимательно подбирать слова при деловом общении и переписке, нужно внимательно проверять даты в билетах, проводить технический осмотр транспортных средств, а также внимательно следить за своими вещами.

Подробнее как пережить ретроградный Меркурий без потерь, ранее Zakon.kz рассказала астролог.