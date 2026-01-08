Чем грозит резкая "генеральная уборка" организма после праздников

Целенаправленное "очищение" желудочно-кишечного тракта после новогодних праздников является не только бессмысленной, но и потенциально опасной практикой. Данное мнение высказала терапевт-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам врача, традиционные новогодние угощения – значимый стресс для организма в целом и для желудочно-кишечного тракта в частности.

"Обильные приемы пищи, нарушение режима питания, употребление алкоголя – вот те факторы, которые оказывают значимое негативное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта и общее самочувствие", – уточнила врач в беседе с Life.ru.

Далее специалист настоятельно подчеркивает, что соблюдение простых, но эффективных рекомендаций поможет предотвратить значимые проблемы в работе ЖКТ.

Прежде всего Тимощенко порекомендовала не допускать переедания, поскольку оно может вызвать нарушение пищеварения и сопутствующие ему тошноту, тяжесть в желудке и даже расстройство частоты и консистенции стула.

Также не менее важно завершать прием пищи за 2-3 часа до сна, а также следить за тем, какие продукты попадают в рацион.

Следует сознательно ограничить еду с высоким содержанием жиров, сахара, соли, копченостей, а также уменьшить колбасы и продукты глубокой переработки. Что касается алкоголя, то количество его употребления лучше ограничить или вовсе исключить. Вместо этого необходимо отдать предпочтение овощам и фруктам.

"Очищение" желудочно-кишечного тракта после новогодних застолий в традиционном его понимании не требуется. Это может быть даже опасно, ведь периоды голодания могут негативно повлиять на работу ЖКТ, не облегчая, а даже усугубляя симптомы. Использование продуктов или препаратов с "очищающим" действием может нарушить моторику ЖКТ и спровоцировать стойкие функциональные нарушения". Анастасия Тимощенко

В заключительной части беседы оптимальными средствами для эффективной поддержки желудочно-кишечного тракта в праздничный период врач назвала обязательное добавление достаточного количества клетчатки в виде овощей и фруктов.

Вместе с этим не стоит забывать следовать правилу о трех порциях овощей и двух порциях фруктов ежедневно. Кроме того, важно добавление в рацион достаточного объема жидкости из расчета 30 миллилитров на килограмм массы тела и включение продуктов, богатых омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, а также витаминами А, С и Е в качестве природных антиоксидантов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



