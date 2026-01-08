Чем опасна собачья "апатия", рассказали ветеринары

Собаки – существа контактные и крайне эмоциональные, но их скука нередко ускользает от глаз даже самых внимательных и любящих хозяев. Однако именно она чаще всего становится причиной проблем с поведением у питомца, сообщает Zakon.kz.

Так, ветеринары выделили явные признаки того, что животное заскучало и отчаянно нуждается в вашем участии:

Лай без причины – это способ четвероногого привлечь к себе внимание.

"Нападение" на мебель, обувь – попытка найти себе занятие.

Отсутствие реакции на знакомые команды.

Снижение аппетита или, напротив, переедание.

Агрессия.

Между тем собачья "апатия" вредна не только для ваших новых туфель и предметов интерьера, но и для здоровья любимца. Скука вызывает стресс и снижает иммунитет. Питомцы, которым не хватает активности, чаще болеют, пишут "Белновости".

Дабы вывести "барбоса" из "депрессии", ветеринары советуют побольше гулять и играть с ним. Новые развлечения тоже приветствуются. Также специалисты напоминают: внимание требуется не только молодым особям, но и старожилам – последним оно помогает сохранять здоровье и настроение.

