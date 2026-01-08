Чем опасна собачья "апатия", рассказали ветеринары
Фото: pixabay
Собаки – существа контактные и крайне эмоциональные, но их скука нередко ускользает от глаз даже самых внимательных и любящих хозяев. Однако именно она чаще всего становится причиной проблем с поведением у питомца, сообщает Zakon.kz.
Так, ветеринары выделили явные признаки того, что животное заскучало и отчаянно нуждается в вашем участии:
- Лай без причины – это способ четвероногого привлечь к себе внимание.
- "Нападение" на мебель, обувь – попытка найти себе занятие.
- Отсутствие реакции на знакомые команды.
- Снижение аппетита или, напротив, переедание.
- Агрессия.
Между тем собачья "апатия" вредна не только для ваших новых туфель и предметов интерьера, но и для здоровья любимца. Скука вызывает стресс и снижает иммунитет. Питомцы, которым не хватает активности, чаще болеют, пишут "Белновости".
Дабы вывести "барбоса" из "депрессии", ветеринары советуют побольше гулять и играть с ним. Новые развлечения тоже приветствуются. Также специалисты напоминают: внимание требуется не только молодым особям, но и старожилам – последним оно помогает сохранять здоровье и настроение.
Ранее зоопсихолог Татьяна Куликова объяснила, как понимают мир кошки и чем могут помочь специалисты по их поведению.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript