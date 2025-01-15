Почему нельзя кормить кошку собачьим кормом

Часто любители животных заводят у себя дома и кошек, и собак. Такое "соседство" нередко состоит в том, что питомцы пробуют корм в мисках друг у друга. Специалисты уверены, что единичные случаи можно игнорировать, но если это уже превращается в норму, нужно бить тревогу, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, чтобы понять, почему кошку нельзя долго кормить собачьим кормом и наоборот, нужно разобраться, чем отличаются корма для кошек и собак.

Различия

Сухой корм

Сухие корма для кошек отличаются от сухих кормов для собак своим составом и балансом питательных веществ. Например, в корме для собак содержится существенно меньше белка, поскольку организм этих животных нуждается в нем меньше, чем организм кошек.

Также, как сказано в публикации издания ПетОбзор, кошачий сухой корм содержит больше витамина A, соответственно, при кормлении кошки собачьим кормом возникнет его нехватка. Это может привести к ухудшению зрения, выпадению шерсти и другим проблемам со здоровьем.

Кроме того, в собачьих сухих кормах нет добавки таурина – незаменимой для кошек аминокислоты, которая играет важную роль в переваривания жиров, свертывании крови, поддержании нервной системы, иммунной защите, работе сердца и т.д.

Влажный корм

Что касается влажного корма для собак, то на постоянной основе лучше кошке, конечно же, его не давать. Консервированные влажные корма как для собак, так и для кошек не предназначены в качестве основного рациона, поэтому они в любом случае не содержат всех нужных организму питомца веществ.

Фото: pexels

Давать жидкий собачий корм кошке и наоборот, собаке кошачий, менее опасно для здоровья питомца. Но не забывайте, что это в случае, если такой корм служит только лакомством, а не постоянным рационом.

Выводы и советы

Что же делать, чтобы кошка не ела корм собаки?

Эффективнее всего поможет кормления питомцев в разных комнатах, в одно и то же время.

Так как каждый будет занят своей порцией и не будет видеть миску другого, соответственно, не возникнет желания попробовать, что там в миске у соседа.

Еще один совет. Приучите питомцев съедать порцию за один раз, чтобы корм не стоял по несколько часов в миске на тот случай, если кому-то потом захочется все-таки доесть порцию.

Также стоит хранить корма в недоступном для питомцев месте, лучше всего – в плотно закрывающихся пластиковых контейнерах.

Если корм будет в обычном пакете и на виду, у кошки или собаки может возникнуть желание достать его самостоятельно. Случаи, когда пакет оказывался погрызенный, не редкость.

Материал по теме Три породы кошек, которые живут по 20 лет

Правильное питание – залог здоровья кошки. Современные корма предлагают огромный выбор, но как не запутаться и выбрать лучшее, ранее рассказывала ветеринар-гастроэнтеролог Александра Медведева.

Интересно, что в начале 2025 года стало известно о том, что в США разработали препараты для продления жизни собак. Одна компания выпускает таблетки со вкусом говядины. Препарат направлен на замедление и обращение вспять метаболических изменений, связанных со старением, в том числе на сдерживание возрастного повышения уровня инсулина.