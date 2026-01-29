#Казахстан в сравнении
Советы

Эксперты назвали топ-5 самых чистоплотных пород собак для квартиры

собаки, породы, рейтинг , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 00:34 Фото: pixabay
При выборе собаки для жизни в квартире важно учитывать не только габариты питомца, но и его поведение, склонность к аккуратности, наличие запаха и отношение к вещам в доме, сообщает Zakon.kz.

Некоторые породы особенно хорошо адаптированы к жизни в ограниченном пространстве – они не пахнут, не портят мебель и отличаются спокойным характером, пишет sterlegrad.

Как отмечает кинолог-этолог Анна Григорьева, чистоплотность собаки зависит не только от воспитания, но и от породных особенностей.

"Темперамент, состояние кожи и шерсти, а также поведенческие привычки играют ключевую роль. Есть породы, которые изначально лучше приспособлены к жизни в квартире", – поясняет специалист.

Французский бульдог

Одна из самых популярных городских пород. Французские бульдоги почти не линяют, не имеют выраженного запаха и отличаются спокойным нравом. Короткая шерсть без подшерстка делает уход простым, а уравновешенный характер снижает риск порчи мебели. Эти собаки комфортно чувствуют себя даже в небольших квартирах.

Бишон фризе

Небольшие и пушистые бишоны известны своей аккуратностью. У них отсутствует характерный запах, а шерсть практически не линяет при регулярном уходе. Грумер Ирина Соловьева с 15-летним стажем отмечает, что бишон фризе – одна из самых "квартирных" пород, подходящая как для аллергиков, так и для людей, ценящих чистоту.

Пудель (той и миниатюрный)

Пудели сочетают высокий интеллект и природную чистоплотность. Их шерсть не осыпается, а высокая обучаемость помогает быстро приучить питомца к правилам дома. Эти собаки легко переносят гигиенические процедуры и редко проявляют разрушительное поведение.

Басенджи

Редкая порода, которую часто сравнивают с кошками. Басенджи почти не лают, не имеют запаха и самостоятельно ухаживают за своей шерстью. Однако будущим владельцам стоит учитывать, что этой породе необходимы регулярные прогулки и физическая активность.

Чихуахуа

Миниатюрные чихуахуа отлично подходят для жизни в квартире. Они не требуют сложного ухода, практически не пахнут и редко портят вещи. Благодаря компактным размерам легко приучаются к лотку, что особенно удобно для жителей больших городов.

Специалисты подчеркивают, что даже самая чистоплотная порода нуждается в правильном уходе. Сбалансированное питание, регулярные гигиенические процедуры и внимание со стороны владельца – основные условия, при которых собака будет оставаться опрятной и комфортной для жизни в квартире.

А о том, какие болезни "любят" крупные и мелкие собаки, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
