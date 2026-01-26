Из каких стран к нам едут овощи и фрукты и что с ними происходит по дороге

Зимой мы все немного гениальные сыщики как в бременских музыкантах. Стоим у прилавка и думаем – это витамины или красиво упакованный пластик? Хруст есть, цвет как из рекламы, а вот польза вызывает сомнения. Zakon.kz решил узнать, откуда везут овощи и фрукты и как они попадают в магазины.

Начнем с главного: витамины зимой на полках есть. Переживать об этом не стоит, но приглядываться к внешнему виду и запаху рекомендуем. Фрукты и овощи – живые продукты, и чем дольше они едут до нас, тем больше питательных веществ теряют по дороге. Польза остается, просто она уже не так ярко выражена, как летом.

Откуда будешь

Мы решили проследить путь овощей и фруктов не от прилавка к холодильнику, а наоборот, от грядки до нашей кухни. Кто их выращивает, сколько препятствий они преодолевают и на каком этапе превращаются из урожая в товар? Чтобы разобраться, мы обратились в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК, и там приоткрыли закулисье большого продуктового маршрута.

"По оперативным данным областных территориальных инспекций КГИ в АПК, с 1 января по 31 декабря 2025 года в Казахстан импортировано около 940 тысяч тонн фруктов и овощей. Среди самых крупных импортных позиций овощей и фруктов в нашу республику являются цитрусовые, бананы, томаты, яблоки, картофель и лук", – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Зимой Казахстан превращается в большую продуктовую карту мира. Наши прилавки – это длинные маршруты из соседних и не очень стран, а также продукция из местных теплиц. Много овощей и фруктов приезжает из Узбекистана, именно он остается одним из главных зимних поставщиков капусты, лука и моркови.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Китай отправляет к нам яблоки, груши, цитрусы, часто идеально ровные и глянцевые, словно прошедшие кастинг на обложку каталога. Из Ирана везут гранаты, киви и цитрусовые, из Турции – мандарины, лимоны и томаты, из России тепличные овощи и картофель. Параллельно работают и казахстанские теплицы, обеспечивая нас огурцами, помидорами и зеленью даже в самый разгар зимы.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2024 году в Казахстане стало заметно больше теплиц. Общая площадь сооружений закрытого грунта достигла 1320,9 га.

Больше всего теплиц сосредоточено на юге:

Туркестанская область – почти 950 гектаров тепличных площадей.

Шымкент – 137,9 гектара.

Алматинская область – 61,9 гектара.

"Теплицы есть и в других регионах страны: от Карагандинской и Павлодарской областей до Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской. Даже в Алматы работают тепличные комплексы, пусть и в более скромных масштабах – около 11 гектаров", – рассказали нам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Рост площадей напрямую отражается на объемах производства. По итогам 2024 года в теплицах Казахстана собрали 205,1 тысячи тонн овощей.

Основную долю составили: помидоры – 127,2 тысячи тонн,

огурцы – 77,9 тысячи тонн.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Заграничная продукция

Если с нашими овощами и фруктами разобрались, то здесь появляется главный вопрос: почему импортные выглядят так подозрительно красиво? Зимние овощи и фрукты часто твердые, блестящие и удивительно одинаковые. Причина не в химии, а в технологиях хранения. Но как же происходит проверка на содержание нитратов, пестицидов и других веществ?

"Обязательной "тотальной" проверки каждой партии импортных овощей и фруктов на нитраты, пестициды и другие вредные вещества не существует. РГП "Фитосанитария" не занимается такими анализами в обязательном порядке. Ключевая ответственность за безопасность продукции лежит на поставщике. Именно он отвечает за то, чтобы овощи и фрукты соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Перед ввозом товара поставщик обязан задекларировать его безопасность, подтвердив это лабораторными испытаниями", – объяснили нам в пресс-службе МСХ РК.

Для этого компания самостоятельно выбирает аккредитованную лабораторию, где продукцию проверяют и выдают протокол испытаний. На основании этого документа орган по подтверждению соответствия оформляет декларацию о соответствии, тот самый "пропуск", без которого товар не может легально пересечь границу и попасть на рынок.

Овощи и фрукты из третьих стран попадают на территорию Таможенного союза только при наличии такой декларации.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Система выстроена так, чтобы ответственность была четко закреплена: сначала документы и испытания, затем граница и прилавок.

Что более полезно

Мы решили не гадать на мандаринах, а спросить у экспертов, что действительно стоит есть зимой, чтобы овощи и фрукты работали на здоровье, а не в нагрузку для организма.

"В зимний период наибольшую пищевую ценность сохраняют корнеплоды – это морковь, свекла, белокочанная капуста и яблоки. Из фруктовых: цитрусовые и киви. Они устойчивы к длительному хранению и остаются источниками витамина C, пищевых волокон и микроэлементов. Страна происхождения имеет второстепенное значение. Решающий фактор – это свежесть и соблюдение условий транспортировки и хранения", – поясняет нутрициолог-диетолог Бахытжан Момбаев.

Также специалист отметил, что существенной разницы в витаминном составе между тепличной и импортной продукцией нет. Зимой любые овощи и фрукты содержат меньше витаминов по сравнению с сезонными летними, однако остаются важным источником клетчатки и антиоксидантов.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Основные потери питательных веществ связаны с длительностью хранения, а не с местом выращивания. Поэтому не бойтесь покупать зимой витамины.

"К наиболее безопасным относятся – капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, яблоки и цитрусовые, поскольку они менее склонны к накоплению нитратов или имеют плотную кожуру. Бананы и апельсины также относятся к относительно безопасным продуктам благодаря очищаемой оболочке. Независимо от выбора рекомендуется тщательно мыть плоды и при необходимости удалять кожуру". Бахытжан Момбаев

Замороженные фрукты и овощи

Мы поинтересовались у врача-терапевта и сертифицированного диетолога Алмагуль Ержекеновой, могут ли замороженные овощи быть полезнее свежих зимних?

"Да, и это подтверждают исследования. Овощи замораживают в течение нескольких часов после сбора, благодаря чему они сохраняют витамины A, C, E и минералы и при этом не требуют добавления консервантов. В ряде случаев их питательная ценность даже выше, чем у свежих овощей, которые неделями хранились и перевозились", – говорит врач.

Также она отметила, что зимой не стоит гнаться за иллюзией идеальной свежести, рацион должен быть разнообразным и адаптированным к сезону. Замороженные продукты в этом смысле – грамотная альтернатива, а импортные овощи и фрукты сами по себе не враги здоровью. В конечном итоге стабильность и баланс рациона важнее географии продуктов.

"Больше внимания зимой стоит уделять зелени, салатам, огурцам и помидорам. Их лучше тщательно мыть, при возможности очищать от кожуры и не употреблять ежедневно в больших объемах", – резюмирует Алмагуль Ержекенова.

Безопасность овощей и фруктов

Все, что официально попадает на прилавки Казахстана, проходит санитарный и фитосанитарный контроль по требованиям Евразийского экономического союза. Но при ввозе и вывозе овощей, фруктов и другой растительной продукции через границу действует еще один уровень контроля.

"Комитет государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК выдает фитосанитарный сертификат – специальный документ, без которого такая продукция не может легально пересечь границу Таможенного союза. Этот сертификат нужен для так называемых подкарантинных товаров, к ним относятся овощи, фрукты, семена и другие продукты растительного происхождения. Их проверяют потому, что вместе с грузом в страну могут попасть вредители, болезни растений или сорняки, опасные для сельского хозяйства". Пресс-служба МСХ РК

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Но на этом контроль не заканчивается. За безопасность овощей и фруктов уже с точки зрения питания отвечает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК. Он следит за тем, чтобы продукция была безопасна для человека и соответствовала требованиям по качеству и пищевой ценности.

"При транспортировке нельзя допускать, чтобы продукты соприкасались с другими грузами, могли загрязниться или потерять вкус и запах. При хранении обязаны соблюдаться сроки годности и условия, указанные производителем, а сама продукция должна сопровождаться этой информацией", – объяснили в пресс-службе МСХ РК.

Так что путь овощей и фруктов от границы до прилавка на самом деле сопровождается целой системой правил и контроля, о которой покупатель редко задумывается.

В итоге зимние овощи и фрукты – это не заговор супермаркетов и овощных возле дома. Это компромисс между климатом, логистикой и современными технологиями. Они не такие ароматные, как июльские, и не такие насыщенные, как сентябрьские, но они вполне настоящие, безопасные и полезные. И если изучать прилавок внимательно, витаминов в нем окажется куда больше, чем кажется на первый взгляд.