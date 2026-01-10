#Казахстан в сравнении
Советы

Стали известны три знака зодиака, которые получат шанс изменить судьбу

Парень, мир, сравнение, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 08:22 Фото: freepik
После 10 января для трех знаков зодиака начинается заметный подъем. Аспект Луны и Плутона задает глубокий вектор размышлений, связанных с предназначением и тем, куда стоит двигаться дальше, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, ключевое условие для этого – внутренняя открытость. Луна и Плутон подсвечивают истинные приоритеты и показывают путь, заслуживающий дальнейших усилий.

Лев

В последнее время вы сомневались, правильно ли поступили в одной значимой ситуации. Во время соединения Луны с Плутоном вы получаете ясную обратную связь о произошедшем: ваша роль в грядущих изменениях была куда важнее, чем казалось ранее. Это не просто личное признание, но и сигнал окружающим прислушаться к вам. Вы высказались вовремя, и теперь это мнение приносит уважение, поддержку и ощутимые позитивные последствия.

Скорпион

Под влиянием Луны и Плутона открывшаяся правда оказывается ценной и практичной – особенно с учетом того, что Плутон является вашей управляемой планетой. Это поворотный момент, который меняет ваше отношение к будущим решениям и собственным реакциям. Понимание причин прошлых событий возвращает чувство контроля и уверенности. Вы снова ощущаете почву под ногами.

Водолей

Озарение может прийти через разговор, сообщение или технологическую подсказку. Но как бы оно ни проявилось, вы ясно чувствуете: речь идет о чем-то значимом и масштабном. Вселенная мягко указывает вам направление, связанное с предназначением. Хотя поиски смысла сопровождали вас долгое время, именно этот день задает верный курс. С этого момента вы перестаете сомневаться в себе, начинаете доверять своему темпу и интуиции.

Ранее стало известно, что три знака зодиака будут грести деньги "бульдозером" на следующей неделе.

Аксинья Титова
