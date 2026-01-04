Когда промедление полезнее действий: гороскоп для всех знаков на воскресенье

Сегодняшний день не требует спешки. Для одних знаков звезды советуют притормозить, не браться за лишнее и не принимать поспешных решений, для других – использовать удачный момент для разговора, творчества или важных шагов, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овна ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Овна может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Овен может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня энергия у Тельца будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Телец сегодня может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Близнецов уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях их ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Близнецы заводили полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут их по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак способен на многое. Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках. "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Рака такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Рака есть амбициозный, нацеленный в будущее план, сегодня самое время начать действовать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня день Льва будет наполнен флюидами творчества. Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Лев сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет настроена мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ей будет нелегко. День наделяет ее яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Девы реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Дев, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Дева способна видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня день, когда в жизнь Весов может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Весам не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Весы не пожалеют: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя в любой работе, которая потребует от Скорпиона внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Скорпиона станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Скорпион и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Стрелец сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня в сердце Козерога будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Козерог способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Козерог будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Козерогу сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей рискует с головой утонуть в рутине. Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Водолей не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что сегодня такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Водолей только впустую потратит время и силы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня день для Рыб обещает быть очень удачным: они будут без труда находить общий язык с окружающими, и им стоит воспользоваться этим в своих интересах. Возможно, Рыбы давно хотели поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Рыб, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить их жизнь.

