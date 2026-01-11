#Казахстан в сравнении
Советы

Назван топ-5 модных стрижек в 2026 году

стрижка, мода, тренды, 2025, стилисты , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 20:34 Фото: freepik
В 2026 году в центре внимания – естественность, комфорт и простота ухода. Стилисты по всему миру сходятся во мнении: идеальная стрижка должна хорошо держать форму, освежать внешность и не требовать ежедневной укладки, сообщает Zakon.kz.

Именно такие прически становятся выбором женщин, которые хотят выглядеть ухоженно, не тратя на это часы. Омолаживающий эффект, универсальность и практичность – ключевые критерии нового сезона, пишет Sterlegrad.

5Bixie – баланс дерзости и женственности

Гибрид пикси и боба уверенно удерживает позиции одного из главных трендов года. Стрижка сочетает короткую форму с объемом и мягкими линиями, благодаря чему волосы выглядят живыми и подвижными без укладки. Слоистая структура облегчает уход, а сама форма визуально освежает лицо и придает образу динамику.

Butterfly bob – эффект легкости

Обновленная версия классического боба отличается воздушными слоями и естественным движением прядей. Даже без фена и стайлинга волосы сохраняют объем. Такая стрижка подходит для средней длины, не утяжеляет образ и делает черты лица мягче и выразительнее.

Современный шэг с челкой

В 2026 году шэг становится более мягким и аккуратным, сохраняя при этом характерную текстуру. Легкая челка и многослойность добавляют объем и визуально омолаживают. Главный плюс – полное отсутствие необходимости в укладке: достаточно естественной сушки.

Удлиненный боб (лоб)

Лоб остается универсальным решением для тех, кто не готов к короткой длине. Такая стрижка подчеркивает линию лица, вытягивает силуэт и выглядит аккуратно даже после сна. При правильной форме волосы легко ложатся сами, без дополнительных средств.

Текстурный пикси

Короткая пикси в новом сезоне приобретает больше движения и легкой асимметрии. Эта стрижка подчеркивает скулы и глаза, делает образ смелым, но при этом женственным. Она особенно подходит для тонких волос, создавая эффект густоты, и не требует никакой укладки.

А ранее были названы полезные привычки, омолаживающие мозг.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
