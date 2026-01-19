#Казахстан в сравнении
Советы

Названа самая модная стрижка в 2026 году

стрижка, мода, бикси, тренды, 2026 , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 19:14 Фото: freepik
В 2026 году мода на прически смещается в сторону естественности и комфорта. На смену сложным укладкам приходит универсальная стрижка "бикси" – удачный гибрид боба и пикси, который уже стал фаворитом стилистов и блогеров, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта по трендам Лии Орловой, бикси подходит практически всем, пишет Sterlegrad.

"Эта стрижка легко адаптируется к форме лица, типу волос и образу жизни. Она выглядит современно и не требует сложного ухода", – сказала она.

Главное преимущество бикси – простота. Стрижка не нуждается в длительной укладке: достаточно нескольких минут и текстурирующего средства. Она одинаково уместна в повседневном, деловом и вечернем образе, отражая общий тренд 2026 года на минимализм и индивидуальность.

Бикси может быть строгим и гладким или небрежным и воздушным. Он хорошо смотрится с легкой челкой, асимметрией и "рваными" концами, подходит для любого возраста и типа волос – от прямых до волнистых.

Стилист Дарья Громова отмечает, что бикси – это "ответ на усталость от навязанных стандартов красоты". Стрижка сохраняет женственность, но при этом подчеркивает характер и свободу самовыражения.

Любителям классики подойдет аккуратный бикси с четким пробором. Для более динамичного образа – мягкие волны и текстура. Тем, кто хочет дерзости, стилисты советуют удлиненную челку и асимметричные пряди.

Бикси – это не просто модная стрижка, а отражение духа 2026 года: свобода, комфорт и индивидуальный стиль.

Ранее назван топ-5 модных стрижек в 2026 году.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
