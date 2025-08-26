Выяснилось, когда лучше всего стричься в сентябре 2025 года

Некоторые парикмахеры уверены: при выборе наиболее благоприятного дня для манипуляций с волосами стоит обратиться к лунному календарю. Если время будет подходящим, стрижка получится идеальной, а укладка станет хорошо держать форму, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Леди Mail советуют записываться в парикмахерскую на наиболее благоприятные дни. В сентябре 2025 года такими являются следующие числа: 2-5 и 23-29.

В начале месяца Луна будет находиться в знаке Козерога. В это время особенно эффективными окажутся питательные маски и подобные уходовые процедуры для волос. А 24-26 сентября лучше потратить время на увлажняющие маски. А в конце месяца лучше порадовать кожу головы глубоким очищением и согревающими обертываниями.

В некоторые дни посещение парикмахерской лучше отложить. В неблагоприятное время результат стрижки, окрашивания, выпрямления или завивки может вас разочаровать.

Откажитесь от визита к мастеру в дни полнолуния и новолуния, которые в сентябре 2025 года приходятся на 7 и 21 числа месяца соответственно. Также неблагоприятными днями считаются сутки первой четверти (30 сентября) и период убывающей Луны, который приходится на 8-20 сентября.

В указанное время лучше позволить волосам максимально отдохнуть, в том числе и от салонного или домашнего ухода. Дайте им небольшую паузу.

Нейтральных дней для посещения парикмахерской в сентябре 2025 года всего три. Это 6 сентября – сутки перед полнолунием, день после первой четверти – 1 сентября и сутки после новолуния – 22 сентября. При необходимости в это время можно посетить мастера. Кроме того, эти дни прекрасно подходят для различных домашних процедур.

Однозначно отказаться от посещения парикмахерской стоит лишь 6 числа: этот день не слишком благоприятен для окрашивания, стрижки, выпрямления волос или химической завивки.

