#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Советы

Названы три знака зодиака, которые годами не решаются на развод вопреки логике

Отношения, брак, стулья, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 05:20 Фото: pexels
Фраза "в горе и в радости" звучит красиво, но в реальной жизни часто превращается в бесконечное "в горе", ведь грань между временными трудностями и хроническим несчастьем бывает тонкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, иногда люди тратят годы на отношения, которые давно не приносят ничего, кроме пустоты. Астрологи замечают, что представителям трех знаков зодиака сложнее всего поставить точку.

Телец

Для Тельцов стабильность – это религия. Они вкладывают в создание "семейного гнезда" столько сил, что сама мысль о его разрушении кажется им катастрофой. Эти люди обладают невероятным терпением и эмпатией, пытаясь найти оправдание любому поступку партнера. Проблема в том, что Тельцы часто путают брак с самопожертвованием. Заботясь о комфорте другого, они забывают, что игра должна быть командной. Если один постоянно отдает, а второй только потребляет, это не союз, а медленное истощение.

Близнецы

Близнецов часто считают ветреными, но в браке они проявляют поразительную верность. Когда в отношениях появляется трещина, этот воздушный знак включает режим "переговорщика". Они готовы обсуждать проблемы часами, искать новые подходы и давать партнеру сотый, тысячный шанс. Для них разрыв – это признание интеллектуального или эмоционального поражения, которого они стараются избежать. Близнецам стоит вспомнить: психическое здоровье дороже статуса "в браке".

Весы

Весы – главные миротворцы зодиака. Их стремление к гармонии порой доходит до абсурда: они готовы задвинуть свои потребности на задний план, лишь бы в доме не было криков и сцен. Желание быть любимыми и "хорошими" для всех часто играет с ними злую шутку. Они могут годами имитировать благополучие, боясь обидеть партнера или вызвать осуждение окружающих. Но жизнь в "золотой клетке" из вежливости и недосказанности – это путь к выгоранию. Весам жизненно важно осознать, что их личное счастье имеет такую же ценность, как и покой их партнера.

Если отношения превратились в формальность, а радость сменилась вечной усталостью, стоит спросить себя: "За что именно я борюсь?". Порой самое большое счастье начинается именно в тот момент, когда человек находит в себе смелость закрыть дверь в прошлое.

Ранее стали известны три знака зодиака, которые получат шанс изменить судьбу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы знаки зодиака, для которых январь 2026 года станет лучшим
20:56, 27 декабря 2025
Названы знаки зодиака, для которых январь 2026 года станет лучшим
Названы главные прокрастинаторы среди знаков зодиака
08:19, 07 сентября 2025
Названы главные прокрастинаторы среди знаков зодиака
Названы знаки зодиака, которым не нужно многого для счастья
08:20, 17 июля 2025
Названы знаки зодиака, которым не нужно многого для счастья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: