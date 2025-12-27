Названы знаки зодиака, для которых январь 2026 года станет лучшим

Январь под влиянием Юпитера в Раке усиливает потребность в более спокойной жизни, более стабильных отношениях и конкретном чувстве безопасности, вместо бесконечной погони за новыми целями, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews считают, что наибольшую поддержку получат четыре знака, которые в январе легче принимают решения, говорят "нет" тому, что их изматывает, и "да" тому, что действительно имеет смысл.

Для них январь может стать моментом, когда впервые за долгое время они почувствуют, что сотрудничают с жизнью, а не постоянно борются с обстоятельствами.

Рак

Для Раков главное – перестать распылять свою энергию в десяти направлениях и выбрать одну область, которая будет притягивать к себе все остальное. Когда Нептун 26 января снова войдет в Овен, для Раков еще больше обострится сфера карьеры, репутации и жизненного пути. Усилится чувство призвания и потребность в работе, которая имеет смысл для души, а не только ради денег.

Полнолуние в Раке 3 января выведет ваши эмоции на первый план. В центре внимания будут не драматические сцены, а честность. Если вы молчали, чтобы не "создавать проблем", то примерно в это время правда может выйти наружу. Возможны семейные разговоры, изменения в жилищной ситуации или более ясные решения в отношениях.

Скорпион

Юпитер в Раке активизирует сферы путешествий, учебы, духовности, юридических вопросов и личной философии жизни. Многие Скорпионы начинают серьезнее задумываться о переезде, переподготовке, продвижении по карьерной лестнице, сотрудничестве за границей или возвращении к любимому делу, которое они когда-то забросили из-за обязательств.

Полнолуние в Раке в начале месяца усиливает внутреннее беспокойство, если вы слишком долго оставались в одном и том же состоянии духа из-за чувства долга или страха. Может возникнуть сильное желание изменить окружение, компанию, образ мышления или порвать с убеждениями, которые удерживают вас на месте. Это хорошее время, чтобы честно взглянуть на то, что все еще связывает вас со старой версией себя, и на то, что больше не соответствует вашему сегодняшнему образу мышления

Стрелец

Для Стрельцов Юпитер в Раке активизирует сферу общих ресурсов, долгов, займов, наследства, а также глубокой близости. В январе 2026 года поддержка часто приходит от других людей или учреждений: партнера, клиента, банка, коллеги или возможности рефинансирования, погашения долга или новой сделки, более выгодной, чем старая.

Поскольку Юпитер ретроградный, прогресс часто заключается в улучшении чего-то уже существующего, а не в создании совершенно новой системы. Возможно, возникнет желание творить, флиртовать, заняться новым хобби или просто добавить немного игривости в повседневную жизнь. В то же время важно оставаться приземленным: в любви важна постоянство, а не только интенсивность эмоций, а в творческих идеях важны расписание и дисциплина, а не только вдохновение.

Рыбы

Это период, когда возвращаются желание жить, творчество, радость, стремление к любви, путешествиям, обучению, играм и хобби, которые восстанавливают силы. Когда вдохновение приходит снова – будь то через творчество, новые отношения, идею для проекта или путешествие – принимать решения становится проще. С Сатурном уверенность приходит не от комплиментов, а от ощущения, что ты отвечаешь за свои собственные решения. Главный урок для Рыб – разница между эмпатией и самобичеванием. Границы не означают, что ты не любишь, они означают, что ты бережешь свою энергию.

Новолуние в Козероге 18 января дает Рыбам возможность превратить свои мечты в реалистичный план. Вместо десяти целей достаточно одного четкого решения на следующий месяц.

