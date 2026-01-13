Василиса Володина дала прогноз на 13 января и трогательно обратилась к мужу

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась советами на сегодняшний день, 13 января 2026 года. Также она в честь особой даты трогательно обратилась к супругу, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что сегодня "ловим шансы и возможности сачком удачи".

"До 11:00 по Москве (до 13:00 по времени Астаны) парочка Луна – Марс заряжает энергией. Утренняя пробежка, динамичные йога-асаны или всяческие бытовые дела – самое время. С 11:00 до 13:00 (с 13:00 до 15:00) на приятном аспекте светил уделите внимание творческим идеям, развитию личного бренда или тому, чтобы исправить мнение окружающих о вас. Кстати, часы с 13:00 до 16:00 (с 15:00 до 18:00), пока Венера перехватывает инициативу, тоже отлично подойдут для этих дел. А еще для того, чтобы получить консультацию у стилиста, посетить косметолога или забежать на выставку", – написала Володина в своем Telegram-канале во вторник.

По ее словам, все самое серьезное бросаем на вечер – с 16:00 до 21:00 (с 18:00 до 23:00) благосклонный луч Сатурна поможет собраться для ответственных задач.

"А после 21:00 (23:00) на холостой Луне отдыхаем с чистой совестью", – добавила астролог.

Также Василиса рассказала, что сегодня в ее семье отмечают важную дату.

"Можете отметить старый Новый год, а можете поднять бокал за меня и моего любимого мужа Сергея, с которым у нас сегодня серебряная свадьба. Сережа, я знаю, что каждое утро ты читаешь рубрику самое время и сейчас читаешь тоже. Любимый, 25 лет! Мы – крутые!" – трогательно обратилась она к мужу.

