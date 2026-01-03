Василиса Володина дала важные советы на 3 января

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как провести сегодняшний день, 3 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, гармонии в отношениях с собой и окружением в утренние часы отчаянно не хватает.

"Луна не находит общего языка с Венерой до 12:00 по московскому времени (до 14:00 по времени Астаны. – Прим. ред.). Восполняем дефицит прекрасного через искусство и повседневную эстетику – можно посмотреть телеканал "Культура". Один час – с 12:00 до 13:00 (с 14:00 до 15:00) Луна не в ладах с Солнцем – эмоции ставят подножку на ровном месте, самое время прислушаться, о чем они там сигналят. Энергия полнолуния рвется наружу", – написала Володина в своем Telegram-канале в субботу.

Как уточнила астролог, с 13:00 до 16:00 (с 15:00 до 18:00) напряженный аспект Луны с Марсом дает смелость перестать терпеть и высказать, что наболело.

"Активная зимняя прогулка, занятия с собакой или уроки экстремального вождения актуальны с учетом техники безопасности", – пояснила Василиса.

После 16:00 (18:00), по данным Володиной, все радостнее, помогает добрый Юпитер.

"Просим совета у знающих, планируем путешествия, регистрируемся на сайте знакомств, если хотим перспектив для замужества", – подчеркнула она.

Вообще, как отметила Василиса, это самые гармоничные часы, так "все вообще удается лучше, чем обычно".

