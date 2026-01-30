"Не теряйте ни минуты": Василиса Володина дала прогноз на 30 января

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своим традиционным ежедневным прогнозом, в котором посоветовала не терять ни минуты сегодня, 30 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пятница прекрасна, обещает немного удачи и много оптимизма.

"Весь день Луна в отличной компании Юпитера – я лично предлагаю не терять ни минуты. Самое время буквально для всего – финансовые дела, бизнес-сотрудничество, образовательные проекты, получение виз (если эта страна их нам еще в принципе дает), и для взгляда в свое светлое будущее", – написала Володина в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что вечер – не повод расслабляться.

"Спешим на бал, общественное мероприятие или концерт. Все, что масштабно, все сегодня и хорошо. Домоседы, встряхнитесь и откройте окно в мир!" – заключила Василиса.

