#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Советы

"Не теряйте ни минуты": Василиса Володина дала прогноз на 30 января

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:08 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своим традиционным ежедневным прогнозом, в котором посоветовала не терять ни минуты сегодня, 30 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пятница прекрасна, обещает немного удачи и много оптимизма.

"Весь день Луна в отличной компании Юпитера – я лично предлагаю не терять ни минуты. Самое время буквально для всего – финансовые дела, бизнес-сотрудничество, образовательные проекты, получение виз (если эта страна их нам еще в принципе дает), и для взгляда в свое светлое будущее", – написала Володина в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что вечер – не повод расслабляться.

"Спешим на бал, общественное мероприятие или концерт. Все, что масштабно, все сегодня и хорошо. Домоседы, встряхнитесь и откройте окно в мир!" – заключила Василиса.

Ранее мы писали о пяти знаках зодиака, представители которых чаще других нарушают свои обещания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 января
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 января
Самое время делать покупки: прогноз на 18 февраля от Василисы Володиной
11:05, 18 февраля 2025
Самое время делать покупки: прогноз на 18 февраля от Василисы Володиной
Василиса Володина дала важные советы на 3 января
10:42, 03 января 2026
Василиса Володина дала важные советы на 3 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
12:20, Сегодня
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
12:19, Сегодня
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
11:57, Сегодня
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
11:43, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: