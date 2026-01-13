Что такое старый Новый год и зачем он нужен сегодня

Старый Новый год – уникальный календарный парадокс: Новый год уже наступил, но традиция дарит шанс отметить его заново через две недели, в ночь с 13 на 14 января, сообщает Zakon.kz.

На вопрос, почему Новый год обрел второе празднование, бизнес-психолог Светлана Рудой предложила смотреть шире: "Старый Новый год – не ошибка календаря, а устойчивый социальный ритуал", глубоко укорененный в коллективном бессознательном.

Психолог Родион Чепалов в разговоре с изданием "Российская газета", дополняет индивидуальный уровень: для него "это очень интересный феномен второй точки отсчета", потому что психике трудно завершать и начинать строго по команде.

Поэтому старый Новый год становится не дубликатом праздника, а мягким, "вторым" рубежом года, в котором меньше пафоса и больше внутреннего смысла.

Что такое старый Новый год простыми словами

Простыми словами старый Новый год – это встреча Нового года по старому стилю (юлианскому календарю). После реформы 1918 года дата сместилась и совпадает с 14 января по современному летоисчислению. Отсюда привычная формула: старый Новый год с 13 на 14 января.

Традиция возникла из-за разницы в 13 дней между календарями:

Экскурсовод Светлана Гоцуленко также отмечает, что сегодняшняя популярность старого Нового года объясняется не столько историей или религией, сколько психологией.

Ключевое отличие кроется в восприятии двух праздников: официальный Новый год насыщен обязательствами, а Старый Новый год стал временем для душевного отдыха:

"31 декабря у нас столько обязательств: надо поздравить всех, на корпоратив сходить... А тут у нас как бы этот вал обязанностей спадает, и мы можем просто с друзьями собраться и отметить такой вот душевный тихий праздник". Светлана Гоцуленко

Особое значение этот день имеет для верующих, которые соблюдают Рождественский пост. Для них он становится первой возможностью встретить Новый год без ограничений в еде и веселье.

Что касается особых традиций, связанных именно с этим праздником, то их, как сказано в публикации "Областного телевидения", практически нет, и в этом заключается его прелесть. Здесь нет обязательного списка салатов или сценария.

"Это время, которое можно наполнить тем, что действительно хочется: досмотреть отложенные фильмы, наконец прочитать книгу или просто спокойно пообщаться с самыми близкими. Ну а сам праздник будет жить, пока в нем есть душевная необходимость". Светлана Гоцуленко

