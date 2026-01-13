#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Советы

Что такое старый Новый год и зачем он нужен сегодня

стол, семья, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 10:16 Фото: pexels
Старый Новый год – уникальный календарный парадокс: Новый год уже наступил, но традиция дарит шанс отметить его заново через две недели, в ночь с 13 на 14 января, сообщает Zakon.kz.

На вопрос, почему Новый год обрел второе празднование, бизнес-психолог Светлана Рудой предложила смотреть шире: "Старый Новый год – не ошибка календаря, а устойчивый социальный ритуал", глубоко укорененный в коллективном бессознательном.

Психолог Родион Чепалов в разговоре с изданием "Российская газета", дополняет индивидуальный уровень: для него "это очень интересный феномен второй точки отсчета", потому что психике трудно завершать и начинать строго по команде.

Поэтому старый Новый год становится не дубликатом праздника, а мягким, "вторым" рубежом года, в котором меньше пафоса и больше внутреннего смысла.

Что такое старый Новый год простыми словами

Простыми словами старый Новый год – это встреча Нового года по старому стилю (юлианскому календарю). После реформы 1918 года дата сместилась и совпадает с 14 января по современному летоисчислению. Отсюда привычная формула: старый Новый год с 13 на 14 января.

Традиция возникла из-за разницы в 13 дней между календарями:

Фото: rg.ru

Экскурсовод Светлана Гоцуленко также отмечает, что сегодняшняя популярность старого Нового года объясняется не столько историей или религией, сколько психологией.

Ключевое отличие кроется в восприятии двух праздников: официальный Новый год насыщен обязательствами, а Старый Новый год стал временем для душевного отдыха:

"31 декабря у нас столько обязательств: надо поздравить всех, на корпоратив сходить... А тут у нас как бы этот вал обязанностей спадает, и мы можем просто с друзьями собраться и отметить такой вот душевный тихий праздник". Светлана Гоцуленко

Особое значение этот день имеет для верующих, которые соблюдают Рождественский пост. Для них он становится первой возможностью встретить Новый год без ограничений в еде и веселье.

Что касается особых традиций, связанных именно с этим праздником, то их, как сказано в публикации "Областного телевидения", практически нет, и в этом заключается его прелесть. Здесь нет обязательного списка салатов или сценария.

"Это время, которое можно наполнить тем, что действительно хочется: досмотреть отложенные фильмы, наконец прочитать книгу или просто спокойно пообщаться с самыми близкими. Ну а сам праздник будет жить, пока в нем есть душевная необходимость".Светлана Гоцуленко

Немного ранее мы рассказывали о традициях и приметах на 13 января. Их можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Василиса Володина дала прогноз на 13 января и трогательно обратилась к мужу
10:16, Сегодня
Василиса Володина дала прогноз на 13 января и трогательно обратилась к мужу
Какая погода ждет казахстанцев на Старый Новый год
18:15, 12 января 2025
Какая погода ждет казахстанцев на Старый Новый год
13 января – ночь волшебства: как встретить старый Новый год и что важно помнить
12:18, 09 января 2026
13 января – ночь волшебства: как встретить старый Новый год и что важно помнить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: