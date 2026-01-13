Вареники, колядки и гадания: как правильно встретить старый Новый год, чтобы привлечь удачу и богатство

Старый Новый год – редкий пример праздника, который возник из календарной ошибки. Почему он сохранился до наших дней, в каких странах его продолжают отмечать и какие обряды с ним связаны – в материале Zakon.kz.

Как появился праздник



Появление праздника, известного как старый Новый год, связано с переходом в 1918 году с юлианского на григорианский календарь. Первый был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь же был более точным, его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве Вселенной.

Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней, создавала неудобства для ведения международных, политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Переход на западноевропейский календарь произошел 14 февраля 1918 года. После чего появился и необычный праздник – старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе.

Где отмечают старый Новый год



Сейчас праздник сохраняется в странах, где исторически существовало расхождение календарей.

Его отмечают в России, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Греции, Румынии, а также в Алжире и Тунисе. Старый Новый год празднуют в Азербайджане, Узбекистане, Беларуси, Украине, Молдове, Армении, Грузии, Казахстане и Кыргызстане.

Отдельные традиции сохранились и в Западной Европе. Например, в немецкоязычных регионах Швейцарии 13 января отмечают День святого Сильвестра – с маскарадами и новогодними поздравлениями. В Северной Македонии этот день сопровождается карнавалами, а в Уэльсе проходит фестиваль Хен Галан – аналог Нового года по юлианскому календарю, когда дети колядуют и получают сладкие подарки.

Традиции и обряды



По православному календарю 14 января совпадает с праздником Обрезания Господня и днем памяти святителя Василия Великого. С этим связан целый ряд народных обычаев.

Подготовка начиналась накануне – в "щедрый вечер". Хозяйки накрывали богатый стол, варили кутью, пекли пироги, подавали вареники с творогом, которым приписывали способность приносить в дом материальное благополучие. Часто на столе появлялись также блины, пироги и разнообразные мясные блюда. Считалось, что чем богаче и разнообразнее праздничное угощение, тем удачнее и сытнее пройдет наступающий год.

Утром было принято вставать пораньше и умываться водой из колодца или водоема – на здоровье и бодрость на весь год. Иногда в воду клали золотые или серебряные монеты, веря, что это принесет красоту и чистоту лица.

Люди устраивали застолья и веселились – отсюда и пошло поверье: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь". На рассвете 14 января проводили обряд "посевания" – молодые люди обходили дома, разбрасывали зерно и желали хозяевам достатка и богатого урожая. В ответ их угощали. В некоторых селениях разжигали костры и сжигали старую одежду, символически прощаясь с прошлым. С этим временем были связаны и гадания. Девушки пытались узнать имя суженого, загадывали сны или искали ответы в книгах.

Что нельзя делать в старый Новый год

Во многих странах, где празднуется этот праздник, в этот день запрещено произносить число "тринадцать". Также следует воздержаться от пересчета мелких предметов. Считалось, что такие действия могли привлечь неприятности и слезы. Не разрешается давать денег в долг – считается, что вместе с одолженной суммой из дома уходит и собственное материальное благополучие. Кроме того, нельзя выносить из жилища мусор, чтобы не лишиться удачи. Не принято обращаться с просьбами к другим людям. А сам праздник необходимо провести в семейном кругу, не тревожа посторонних.

Старый Новый год через 85 лет

Каждые сто лет дата празднования Нового года сдвигается. Например, с 1 марта 2100 года разрыв между датами увеличится до 14 дней. Поэтому если через 85 лет традиции старого Нового года все еще сохранятся, то православным верующим придется праздновать Новый год по старому стилю в ночь с 14 на 15 января. Впрочем, на день позже будет отмечаться и само Рождество.