13 января – ночь волшебства: как встретить старый Новый год и что важно помнить

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник – возможность продлить ощущение волшебства, радости и провести время с семьей и друзьями, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, верить или нет, каждый решает сам. Но иногда весьма интересно узнать, о чем думали и мечтали предки, какие традиции передавались из поколения в поколение.

Так, в преддверии старого Нового года, 13 января, учитывают несколько народных примет.

Приметы на старый Новый год

О погоде:

Много звезд ночью – к хорошему урожаю.

Иней на деревьях утром 14 января – богатый урожай зерновых.

Оттепель – к дождливому лету, снегопад – к поздней весне и снежной зиме.

Южный ветер сулит жаркое лето, восточный – богатый урожай фруктов, западный – молоко и рыбу, северный – орехи.

Яркое солнце в течение дня – к удачному и благополучному году.

О любви и браке:

Девушкам, мечтающим встретить суженого, советуют надеть лучшие украшения.

Чтобы отпустить прошлые отношения, сжигайте старый календарь.

На праздничном столе должно быть много приготовленных самостоятельно блюд.

Если первый гость – молодой светловолосый парень из многодетной семьи, он приносит удачу.

Согласие на брак в эту ночь сулит крепкий союз.

Гадания помогают узнать о судьбе, суженом и будущем.

О здоровье и финансах:

Не давайте и не берите деньги в долг, не пересчитывайте мелочь.

Утреннее умывание холодной водой – к крепкому здоровью.

Ребенок, рожденный в ночь на 14 января, будет счастлив и здоров.

Кроме того, старый Новый год, как сказано в публикации издания РБК Life, во многом построен на отголосках древних верований и традиций, поэтому окутан множеством запретов и предостережений.

Чего нельзя делать

Ругаться и ссориться.

Выносить мусор – вместе с ним можно выбросить удачу.

Работать, пересчитывать деньги, носить грязную одежду, особенно темного цвета.

Отмечать праздник только в женской компании.

Существует поверье, что вместе с мусором из дома можно вынести удачу, счастье и благополучие, накопленные за прошедший год. Запрет связан с представлением о доме как о сакральном пространстве, в котором хранится положительная энергия. Вынос мусора приравнивается к избавлению от всего хорошего, что было нажито, и может предвещать финансовые трудности и неудачи в новом году. Поэтому лучше провести генеральную уборку накануне праздника, а мусор выносить до и после него, чтобы не лишиться удачи и процветания.

Что можно делать

Встречать праздник в хорошем настроении, нарядными и за богатым столом.

Гадать, загадывать желания, сжигать записку с желанием и бросать пепел в бокал шампанского.

Готовить кутью, пироги, блины, вареники с сюрпризами.

Участвовать в колядовании, зимних забавах, прогулках и катаниях на коньках или санках.

Посвятить день благотворительности, мастер-классам или творчеству.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что старый Новый год – шанс оставить плохое в прошлом и с надеждой смотреть в будущее, проводя день с радостью, близкими и традициями:

"Главное правило – встречать его, как и 1 января, в хорошем расположении духа, нарядными и за праздничным столом. Старый Новый год традиционно отмечают в кругу близких".

Старый Новый год – это неофициальный праздник и является "Новым годом по старому стилю" (юлианскому календарю).

Также мы уже рассказывали, что 10 января по народному календарю отмечается праздник Домочадцев день (еще он известен как Рождественский мясоед). Раньше этот период считался временем свадеб и семейных застолий, когда на стол уже можно было подавать мясо.