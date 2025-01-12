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События

Какая погода ждет казахстанцев на Старый Новый год

Алматы, зима, частные дома, канатная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 18:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю – отмечается в ночь с 13 на 14 января (в 2025 году – с понедельника на вторник). О погоде в этот день рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием обширного антициклона на большей части страны сохранится погода без осадков.


"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидается туман", – говорится в сообщении.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области, днем в районе Алакольских озер Жетысуской области усилится ветер 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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