Какая погода ждет казахстанцев на Старый Новый год

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю – отмечается в ночь с 13 на 14 января (в 2025 году – с понедельника на вторник). О погоде в этот день рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием обширного антициклона на большей части страны сохранится погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидается туман", – говорится в сообщении. На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области, днем в районе Алакольских озер Жетысуской области усилится ветер 15-20 м/с. Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

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