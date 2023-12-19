Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ходьба: восемь советов для пользы здоровью и похудения

Ходьба: восемь советов для пользы здоровью и похудения Фото: pixabay
Правильная пешая прогулка может стать отличной альтернативой популярным физическом упражнениям. Восемь советов для полезной ходьбы подготовил Zakon.kz.

Ходьба пешком – столь естественное для каждого человека движение, которое может принести огромную пользу организму. К слову, по своему функционалу она ничуть не уступает бегу. Выясняем, как необходимо поддерживать физическую активность, чтобы простая ходьба смогла заменить спорт и помочь сбросить лишний вес, пишет Bazaar.

Проверьте погоду перед выходом из дома. Мы уверены, что меньше всего на свете вам хочется попасть под ливень в разгар своей прогулки. Советуем всегда иметь при себе телефон, чтобы в крайнем случае вызвать такси.

Не забудьте пить воду. Отправляясь на длительную прогулку, выпейте две чашки воды за 30-60 минут перед тренировкой, чтобы избежать обезвоживания.

Отдайте предпочтение удобной паре кроссовок. Подберите удобную обувь с амортизацией стопы, которая будет удерживать ногу в анатомически правильном положении.

Держите осанку. Спина должна быть ровной, но при этом расслабленной. Не наклоняйтесь вперед и назад, подтяните живот и опустите лопатки к тазу.

Постепенно набирайте темп. Существует несколько видов ходьбы, и каждый из них по-своему эффективен. Начните двигаться в легком темпе, обязательно разогреваясь в течении 5-10 минут.

Поставьте себе цель. Соревнуйтесь с самим собой. Например, поспорьте, сколько километров вам удастся пройти за 30 минут или за час.

Старайтесь прогуливаться вверх по склону. Если вы поднимаетесь в гору, то нагрузка возрастает, создавая естественное сопротивление.

Гуляйте с другом. Группа друзей-единомышленников позволит не пропускать занятия, да и прогуливаться компании намного веселее.

Снижение веса и поддержание здоровья напрямую связано с правильным питанием. Всю правда и домыслы о здоровом питании читайте здесь.

Читайте также

Правда и мифы о здоровом питании
Правда и мифы о здоровом питании
советы
Как стресс влияет на здоровье
Дерево
Как продлить жизнь натуральной елки в доме
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: