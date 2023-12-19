Ходьба: восемь советов для пользы здоровью и похудения

Правильная пешая прогулка может стать отличной альтернативой популярным физическом упражнениям. Восемь советов для полезной ходьбы подготовил Zakon.kz.

Ходьба пешком – столь естественное для каждого человека движение, которое может принести огромную пользу организму. К слову, по своему функционалу она ничуть не уступает бегу. Выясняем, как необходимо поддерживать физическую активность, чтобы простая ходьба смогла заменить спорт и помочь сбросить лишний вес, пишет Bazaar.

Проверьте погоду перед выходом из дома. Мы уверены, что меньше всего на свете вам хочется попасть под ливень в разгар своей прогулки. Советуем всегда иметь при себе телефон, чтобы в крайнем случае вызвать такси.

Не забудьте пить воду. Отправляясь на длительную прогулку, выпейте две чашки воды за 30-60 минут перед тренировкой, чтобы избежать обезвоживания.

Отдайте предпочтение удобной паре кроссовок. Подберите удобную обувь с амортизацией стопы, которая будет удерживать ногу в анатомически правильном положении.

Держите осанку. Спина должна быть ровной, но при этом расслабленной. Не наклоняйтесь вперед и назад, подтяните живот и опустите лопатки к тазу.

Постепенно набирайте темп. Существует несколько видов ходьбы, и каждый из них по-своему эффективен. Начните двигаться в легком темпе, обязательно разогреваясь в течении 5-10 минут.

Поставьте себе цель. Соревнуйтесь с самим собой. Например, поспорьте, сколько километров вам удастся пройти за 30 минут или за час.

Старайтесь прогуливаться вверх по склону. Если вы поднимаетесь в гору, то нагрузка возрастает, создавая естественное сопротивление.

Гуляйте с другом. Группа друзей-единомышленников позволит не пропускать занятия, да и прогуливаться компании намного веселее.

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