Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Общество

Как заемщику защитить свои права при помощи микрофинансового омбудсмана

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 15:00 Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от информационной системы "PRG." с участием Назгуль Естеусизовой, микрофинансового омбудсмана Казахстана.

Вы узнаете:

  • Кто такой микрофинансовый омбудсман и чем он занимается.
  • Какие вопросы рассматривает микрофинансовый омбудсман.
  • Как подать обращение микрофинансовому омбудсману.

Обратите внимание! Прямой эфир пройдет одновременно на русском и казахском языках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
