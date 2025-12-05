Как заемщику защитить свои права при помощи микрофинансового омбудсмана
Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от информационной системы "PRG." с участием Назгуль Естеусизовой, микрофинансового омбудсмана Казахстана.
Вы узнаете:
- Кто такой микрофинансовый омбудсман и чем он занимается.
- Какие вопросы рассматривает микрофинансовый омбудсман.
- Как подать обращение микрофинансовому омбудсману.
Обратите внимание! Прямой эфир пройдет одновременно на русском и казахском языках.
