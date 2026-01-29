Налоговый рулинг: вопросы возможного внедрения в Казахстане

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от информационной системы "PRG." на тему: "От налоговых споров к налоговому диалогу: внедрение института рулинга в Казахстане"

В программе: Налоговый рулинг: концепция, правовая природа и модели внедрения.

Налоговые рулинги на практике: кейсы из опыта зарубежных стран.

Правовая определенность в налогообложении: почему Казахстану необходим институт налогового рулинга.

Ответы на вопросы участников. В ходе эфира обсудим следующие вопросы: Какие изменения необходимы в Налоговом кодексе РК для внедрения института налогового рулинга.

Как обеспечить единообразие толкования налогового законодательства через систему рулингов.

Какие категории налоговых вопросов должны подпадать под процедуру рулинга.

Какой государственный орган должен быть уполномочен на выдачу налоговых рулингов.

Какую юридическую силу будут иметь налоговые рулинги.

Как налоговый рулинг повлияет на снижение налоговых споров и др. Спикеры: Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана.

Михаил Надточий, советник председателя ПЮК LEGALMAN.

Владислав Надточий, советник председателя Палаты юридических консультантов "LEGALMAN", директор ТОО "Интеллект Партнерс".

Дана Токмурзина, к.ю.н., управляющий партнер ТОО "Fortune Partners". Преподаватель налогового права Maqsut Narikbayev University. Экс-судья Верховного суда РК.

