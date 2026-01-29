#Казахстан в сравнении
События

Налоговый рулинг: вопросы возможного внедрения в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 11:00 Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от информационной системы "PRG." на тему: "От налоговых споров к налоговому диалогу: внедрение института рулинга в Казахстане"

В программе:

  • Налоговый рулинг: концепция, правовая природа и модели внедрения.
  • Налоговые рулинги на практике: кейсы из опыта зарубежных стран.
  • Правовая определенность в налогообложении: почему Казахстану необходим институт налогового рулинга.
  • Ответы на вопросы участников.

В ходе эфира обсудим следующие вопросы:

  • Какие изменения необходимы в Налоговом кодексе РК для внедрения института налогового рулинга.
  • Как обеспечить единообразие толкования налогового законодательства через систему рулингов.
  • Какие категории налоговых вопросов должны подпадать под процедуру рулинга.
  • Какой государственный орган должен быть уполномочен на выдачу налоговых рулингов.
  • Какую юридическую силу будут иметь налоговые рулинги.
  • Как налоговый рулинг повлияет на снижение налоговых споров и др.

Спикеры:

  • Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана.
  • Михаил Надточий, советник председателя ПЮК LEGALMAN.
  • Владислав Надточий, советник председателя Палаты юридических консультантов "LEGALMAN", директор ТОО "Интеллект Партнерс".
  • Дана Токмурзина, к.ю.н., управляющий партнер ТОО "Fortune Partners". Преподаватель налогового права Maqsut Narikbayev University. Экс-судья Верховного суда РК.

