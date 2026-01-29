Налоговый рулинг: вопросы возможного внедрения в Казахстане
Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от информационной системы "PRG." на тему: "От налоговых споров к налоговому диалогу: внедрение института рулинга в Казахстане"
В программе:
- Налоговый рулинг: концепция, правовая природа и модели внедрения.
- Налоговые рулинги на практике: кейсы из опыта зарубежных стран.
- Правовая определенность в налогообложении: почему Казахстану необходим институт налогового рулинга.
- Ответы на вопросы участников.
В ходе эфира обсудим следующие вопросы:
- Какие изменения необходимы в Налоговом кодексе РК для внедрения института налогового рулинга.
- Как обеспечить единообразие толкования налогового законодательства через систему рулингов.
- Какие категории налоговых вопросов должны подпадать под процедуру рулинга.
- Какой государственный орган должен быть уполномочен на выдачу налоговых рулингов.
- Какую юридическую силу будут иметь налоговые рулинги.
- Как налоговый рулинг повлияет на снижение налоговых споров и др.
Спикеры:
- Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана.
- Михаил Надточий, советник председателя ПЮК LEGALMAN.
- Владислав Надточий, советник председателя Палаты юридических консультантов "LEGALMAN", директор ТОО "Интеллект Партнерс".
- Дана Токмурзина, к.ю.н., управляющий партнер ТОО "Fortune Partners". Преподаватель налогового права Maqsut Narikbayev University. Экс-судья Верховного суда РК.
