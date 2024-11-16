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Врачи рассказали, в каком возрасте нужно полностью отказаться от алкоголя

алкоголь, вино, бутылка, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 16:11 Фото: pixabay
Употребление алкоголя после 65 лет ускоряет возрастные изменения в нервных клетках мозга и повышает риск развития деменции. В этом уверен американский невролог доктор Ричард Рестак, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Daily Mail он рассказал, что при достижении этого возраста риск развития деменции возрастает в пять раз и продолжает увеличиваться каждые последующие пять лет.

"Многочисленные исследования связывают активное воздействие алкоголя с повышенным риском развития этого заболевания, поскольку известно, что длительное злоупотребление спиртным приводит к уменьшению некоторых частей мозга", – пояснил доктор.

Он добавил, что после 65 лет даже малые дозы алкоголя могут спровоцировать развитие деменции, потому что спиртные напитки токсичны для нервных клеток, которые играют важную роль в обучении и памяти.

"Помимо более распространенных форм заболевания, чрезмерное употребление алкоголя может также вызывать разновидность потери памяти, называемую синдромом Вернике-Корсакова. Это происходит, когда алкоголь нарушает способность организма усваивать витамин B1 (также известный как тиамин), который необходим для поддержания здоровья клеток мозга. Люди с таким синдромом не могут вспомнить многие события из прошлого, а также не способны усваивать новую информацию", – пояснил невролог.

Ранее врачи предупредили, что алкоголь и курение увеличивают риски возникновения семи видов рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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