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Стоматолог рассказал, чем опасны зубы мудрости

Стоматолог рассказал, чем опасны зубы мудрости, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 11:50 Фото: pixabay
Зубы мудрости могут спровоцировать воспаление ротовой полости. Об этом предупредил российский стоматолог-ортопед, имплантолог Владимир Лосев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, зубы мудрости могут дать о себе знать в самый неподходящий момент, пишет "Пятый канал".

Немало проблем могут принести и восьмерки, если на соседние зубы (седьмые и шестые) устанавливаются коронки, вкладки, пломбы. Лосев советует в таком случае их сразу же удалять,

"Иначе потом контакты между зубами могут разойтись, и пища начнет застревать в межзубных промежутках — а это опять серьезный провокатор воспаления", — предупредил он.

Стоматолог добавил, что зуб мудрости может упираться в соседнюю семерку с отсутствием костной перегородки между ними, что чревато потерей обоих зубов.

А семерки, напомнил Лосев, важны для пережевывания пищи.

Ранее мы рассказали, какое заболевание может вызвать употребление более двух литров сладких и подслащенных напитков.

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