Тренд на "грязный" шик: что будет модно носить весной 2026 года

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам, что носить весной в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Скоро весна и если вы уже задумываетесь над своим весенним гардеробом – ловите подсказку! Идеальным переходным вариантом из зимы в весну станет стеганная куртка или ватник. Однотонные варианты, цветные, с контрастным пайпингом или исполненные в технике пэчворк – выбирайте по вкусу! Носите с базой или вещами в стиле бохо", – написал Рогов.

Также он отметил, что набирает обороты новый тренд.

"Тренд на неряшливость, который задало мужское шоу Prada fall26, однозначно набирает обороты!" – отметил стилист.

Кроме того, он посоветовал обратить внимание на известный американский дом моды Coach, который продемонстрировали коллекцию, где главными фишками стали:

вывернутые наизнанку жакеты;

мятые платья и пиджаки;

"грязные" и словно поношенные вещи;

потертые куртки и рваные кеды;

оторванные подолы юбок и т. д.

