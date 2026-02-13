#Казахстан в сравнении
Советы

Тренд на "грязный" шик: что будет модно носить весной 2026 года

Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам, что носить весной в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Скоро весна и если вы уже задумываетесь над своим весенним гардеробом – ловите подсказку! Идеальным переходным вариантом из зимы в весну станет стеганная куртка или ватник. Однотонные варианты, цветные, с контрастным пайпингом или исполненные в технике пэчворк – выбирайте по вкусу! Носите с базой или вещами в стиле бохо", – написал Рогов.

Также он отметил, что набирает обороты новый тренд.

"Тренд на неряшливость, который задало мужское шоу Prada fall26, однозначно набирает обороты!" – отметил стилист.

Кроме того, он посоветовал обратить внимание на известный американский дом моды Coach, который продемонстрировали коллекцию, где главными фишками стали:

  • вывернутые наизнанку жакеты;
  • мятые платья и пиджаки;
  • "грязные" и словно поношенные вещи;
  • потертые куртки и рваные кеды;
  • оторванные подолы юбок и т. д.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил модные тренды.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
