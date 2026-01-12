#Казахстан в сравнении
Советы

Больше объема и смелости: стилист назвал тренды на шарфы и головные уборы в 2026 году

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 20:21 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, какие шарфы и головные уборы будут модными в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Иногда достаточно одного лишь яркого шарфа, чтобы выделиться и привлечь к себе внимание! Но! Важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина", – написал стилист.

Также он предвидел большой тренд на авиаторские головные уборы.


"Если прошлый сезон был богат на необычные объемные панамы, винтажные кепи, чепчики, шляпки-таблетки и шапочки моряка, то в наступающем – упор будет на еще более утрированные экземпляры! И авиаторские чепцы стоят в первом ряду! Пора искать что-то подобное!" – отметил Рогов.

Ранее стилист объяснил, с чем сочетать черное кружево для создания эффектного образа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
