Культура и шоу-бизнес

Какие наряды будут в тренде на Новый год – стилист рассказал, как выбрать образ

Александр Рогов дал новый совет модницам, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 19:02 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, какие образы будут в тренде во время новогодних праздников, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он опубликовал пост, где привел наглядные примеры для модниц.

"Мы на полной скорости несемся к новогодним праздникам, а это значит, что уже пришло время присматривать себе наряды для главной ночи года! И как сегодня во время шопинга стало понятно, многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо", – написал стилист.

Ранее Рогов рассказал, чем можно заменить шапку в холодное время года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: