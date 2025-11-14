Какие наряды будут в тренде на Новый год – стилист рассказал, как выбрать образ

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, какие образы будут в тренде во время новогодних праздников, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он опубликовал пост, где привел наглядные примеры для модниц.

"Мы на полной скорости несемся к новогодним праздникам, а это значит, что уже пришло время присматривать себе наряды для главной ночи года! И как сегодня во время шопинга стало понятно, многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо", – написал стилист. Ранее Рогов рассказал, чем можно заменить шапку в холодное время года.

