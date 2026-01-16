Какие свитеры будут в тренде в 2026 году
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал самый модный узор на свитерах в 2026 году, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он отметил, что самым актуальный узор сезона – скандинавский. Также он сделал подборку "нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным орнаментом":
- кожаный ремень поверх свитера;
- комбинация со спортивными трениками;
- объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.
Ранее стилист назвал тренды на шарфы и головные уборы в 2026 году.
