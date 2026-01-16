#Казахстан в сравнении
Какие свитеры будут в тренде в 2026 году

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 01:10 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал самый модный узор на свитерах в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что самым актуальный узор сезона – скандинавский. Также он сделал подборку "нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным орнаментом":

  • кожаный ремень поверх свитера;
  • комбинация со спортивными трениками;
  • объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.

Ранее стилист назвал тренды на шарфы и головные уборы в 2026 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
