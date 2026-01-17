Собак, обладающими тремя чертами, назвали "интеллектуальными" гениями

Новое исследование определило три конкретные черты, которые свидетельствуют о том, что собаку можно считать настоящим гением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Country living, животные, демонстрирующие эти черты, могут обрабатывать и запоминать названия сотен предметов. Издание отмечает, что это чрезвычайно редкая и очень впечатляющая способность.

Объясняется, что такие собаки могут идентифицировать предметы, например различные виды игрушек, только услышав их название или метку без каких-либо дополнительных подсказок. Есть предположение, что это врожденная способность, которая ранее не была зафиксирована ни у одного другого животного.

В статье говорится, что исследователи использовали подход "гражданской науки", обучая владельцев собак в Великобритании, США, Швейцарии, Нидерландах и Германии, как проводить серию когнитивных тестов со своими собаками дома.

Во время эксперимента собаки должны были продемонстрировать способность к обучению с помощью меток. Им нужно было выбирать правильный предмет из нескольких на выбор после того, как они услышали его название. При этом животное не видит своего хозяина или любого другого человека во время принятия решения.

Издание поделилось, что 11 собак, которые учились распознавать метки, продемонстрировали схожие модели поведения. Они тратили значительно больше времени на изучение новых предметов и возвращались, чтобы посмотреть на них, чаще, чем собаки из контрольной группы, что свидетельствует о повышенном интересе.

В публикации также отмечается, что они проявляли целенаправленный интерес: в то время как собаки из контрольной группы исследовали предметы хаотично, собаки, которые изучали метки, сосредотачивались на конкретных предметах и внимательно их изучали.

Они продемонстрировали более сильный ингибиторный контроль, или самоконтроль. Эта способность помогает предотвращать импульсивные реакции и, как считает одна из исследовательниц, доктор Юлиане Бройер, чрезвычайно важна для изучения языков.

