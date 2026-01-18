Почему сегодня лучше избегать конфликтов: гороскоп на воскресенье

Сегодня звезды советуют быть особенно внимательными к словам и поступкам. День может принести споры, повышенную раздражительность и желание выяснять отношения даже там, где это не нужно, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня на протяжении дня Овен будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Овну неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там сегодня можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня главным врагом Тельца может стать его собственный язык. Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, сегодня вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает. Ну а чтобы день не прошел напрасно, потратьте его на то, чтобы навести порядок в своих делах и планах – звезды гороскопа подсказывают: пришло время избавиться от застарелого и ненужного, освободив место в своей жизни для нового.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня самолюбие Близнецов будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполненным большим количеством жарких споров. При этом у самих Близнецов обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над "i" в каком-либо важном вопросе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому сегодня Раку полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день его взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Льва раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие Девы сегодня будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Чтобы этот день прошел позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет сегодня раздражать сильнее, чем грязь и мусор в их квартире. Даже банальные крошки на столе сегодня могут испортить Весам настроение на весь день, из-за чего и все остальные их дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит на позитивное течение дел.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиона могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Скорпион не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ему лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте сегодня делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: "Куда уходят деньги?". Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Стрельца в настоящую черную дыру. Вот только не надо сегодня на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Козерогу придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого сегодняшний день у Козерога пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Лучшее, что может сделать сегодня Водолей, – это посвятить день себе и своим близким. Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. Если в последнее время вас что-то тяготило в общении с близкими, самое время открыться и поговорить об этом начистоту и без претензий. А вот в чужие дела сегодня Водолею лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня центральное место в планах Рыб будут занимать два момента: поиск душевного равновесия и поиск удовольствий. И не только духовных удовольствий! Куда вероятнее, что с самого утра в голову Рыб будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы поднять себе настроение, съев что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

