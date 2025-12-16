Мелочи могут перерасти в серьезное: гороскоп на вторник

16 декабря обещает быть эмоциональным днем: звезды советуют избегать конфликтов, не спешить с решениями и внимательнее относиться к словам и поступкам, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Овен. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Овен не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу не ставить перед собой никаких новых грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Тельцу взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня контакты Близнецов с окружающими будут сведены к минимуму. И виноваты в этом в первую очередь сами Близнецы – им будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же они все-таки заставят себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: их раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня полагаться только на себя: лучше всего им в этот день будут удаваться те дела, где они действуют в одиночку.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак поймет смысл выражения "Вся жизнь – театр", ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Рака весь день, заставляя его вести себя соответственно, то есть демонстративно. Более того, Рак способен сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Раку не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа обещают Льву тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Льву не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Льву сегодня необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни ее не слишком волнует, что скрывают от нее окружающие, то сегодня она способна приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Дева невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ей держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут вынуждены то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что их ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Весы разобрались со своим личным бюджетом, посчитали прибыль и составили бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Весы не прогадают!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня работоспособность Скорпиона может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Скорпион сможет сосредоточиться на ней и в итоге – подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Скорпиону как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Скорпион будет демонстрировать свою раздражительность по поводу и без.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Стрельца к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня – идеальный день для того, чтобы Стрелец подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Козерога будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Водолей готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Водолею следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Водолею, чтобы свернуть сегодня горы!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы будут стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут их раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если они хотят узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Рыбам не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Рыб, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

