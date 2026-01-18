Эти знаки зодиака больше не смогут жить "по-старому"

Для четырех знаков зодиака начинается заметный сдвиг к лучшему после того, как 17 января Венера переходит в знак Водолея. Этот транзит меняет восприятие любви и близости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в ближайшие недели акцент постепенно смещается в сторону общения, дружбы и эмоционального обмена, где важна не форма, а подлинная связь между людьми.

Водолей

Для вас этот период становится особенно значимым, так как Венера входит в ваш знак, усиливая темы любви, принятия и обмена чувствами. Транзит подталкивает к более бережному отношению к себе и к пониманию того, сколько вы готовы отдавать в отношениях. В ближайшие недели вы сможете лучше осознать свои эмоциональные границы и истинные желания. Общение выходит на первый план, а встречи с друзьями и возвращение старых связей приносят удовольствие и вдохновение.

Телец

Переход Венеры в Водолей становится для вас сигналом к пересмотру привычного курса, особенно в профессиональной или образовательной сфере. Улучшения приходят после того, как вы решаетесь на необходимые изменения. Этот период также способствует восстановлению утраченных связей и налаживанию взаимодействия с окружающими. Появляется ощущение поддержки, уверенности и внутреннего согласия с теми направлениями, которые вы готовы развивать в долгосрочной перспективе.

Лев

Венера приносит ощущение свободы и вовлеченности в отношения. Устойчивые союзы получают дополнительный импульс, так как возрастает готовность действовать вместе и учитывать позицию партнера. Для тех, кто находится в поиске, этот период усиливает привлекательность и делает процесс влюбленности особенно ярким. Дополнительным бонусом становится улучшение финансовой сферы, чему способствует дисциплина, выработанная ранее.

Скорпион

Этот транзит помогает раскрыть способности, которые долгое время оставались в тени, и дает уверенность в собственных мыслях и решениях. Венера в Водолее побуждает улучшать окружающее пространство, делая его более уютным и гармоничным. Возникает стремление к спокойствию, порядку и эмоциональному равновесию, особенно в домашней сфере. Также усиливается интерес к прошлому и семейной истории. Этот период помогает осмыслить предыдущий опыт.

