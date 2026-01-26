Астролог предупредила о сложной последней неделе января: когда надо молчать, а когда действовать
По ее словам, с 26 января по 1 февраля возможны как неожиданные препятствия, так и шансы для реализации долгосрочных планов и старта нового.
Понедельник, 26 января
Энергия дня: спокойствие, удержание эмоций, стратегия. Будет сложно обсуждать и договариваться, любые попытки давить на других или форсировать события будут малоэффективны.
"Любые споры или давление приведут к стрессу. Сегодня важно сохранять внутреннее спокойствие, работать с тем, что реально под контролем, и не пытаться исправить то, что не поддается. После 17:00 напряженность ослабнет, и появится возможность действовать более уверенно", – пишет Елена Негрей в своем Telegram-канале.
Не стоит делать:
- давить на людей или ситуации
- пытаться форсировать решения
- поддаваться эмоциям
- игнорировать свое самочувствие
Делайте:
- держите эмоции под контролем
- откладывайте сложные разговоры и решения на вечер
- занимайтесь здоровьем и питанием
- планируйте стратегически
Спокойствие и терпение в этот день – ключ к безопасности и успеху.
Вторник, 27 января
Энергия дня: освобождение, выдержка, решение проблем. День подходит для осознанного решения проблем и избавления от лишнего напряжения, но любые необдуманные действия и импульсивность могут привести к ошибкам.
Не стоит делать:
- поддаваться на провокации
- расстраиваться из-за мелких проблем
- входить в конфликты с близкими
- реагировать импульсивно
Делайте:
- спокойно решайте вопросы
- анализируйте, что реально важно
- действуйте достойно
- контролируйте эмоции
"Пример: при конфликте на работе не реагируем мгновенно, выжидаем и действуем по факту. Совет: выдержка и внутренний баланс сегодня нам в помощь!" Елена Негрей
Среда, 28 января
Энергия дня: коммуникации, запуск проектов, творческий потенциал. День будет активным и продуктивным в коммуникациях. Отличное время для переговоров, подписания договоров, презентаций и запуска новых проектов.
Не стоит:
- откладывать важные дела
- пассивно ждать удачи
- игнорировать партнеров и коллег
- действовать без плана
Делайте:
- запускайте проекты и идеи
- активно общайтесь и решайте задачи
- уверенно начинайте новые дела
- обращайтесь к специалистам при необходимости
Например, выставление новых прайсов, запуск сайта или продвижение даст результат.
Четверг, 29 января
Энергия дня: отдых, пауза, сохранение безопасности. День подходит для минимальной активности, наблюдения и сохранения спокойствия. Любые попытки форсировать события могут обернуться стрессом и конфликтами, поэтому лучше действовать осторожно, беречь силы и здоровье.
Не стоит делать:
- начинать новые дела
- поддаваться давлению извне
- рисковать на дороге или в общении
- поддаваться стрессу
Делайте:
- отдыхайте и наблюдайте
- не нарушайте правила
- сохраняйте баланс и спокойствие
- подготовьтесь к будущим действиям
"Пример: день для спокойной работы, домашних дел и заботы о себе. Совет: день идеально подходит для паузы, внутреннего отдыха и восстановления энергии", – советует астролог.
Пятница, 30 января
Энергия дня: эмоциональность и чувствительность. День дарит интуицию, но одновременно повышает капризность, раздражительность и вероятность конфликтов. Любовные и близкие отношения могут быть напряжены, легко задеваются чувства. Хорошо направлять энергию в заботу о себе, семье и домашних делах, не поддаваться сиюминутным эмоциям.
Не стоит делать:
- вступать в споры и конфликты
- принимать решения в эмоциональном порыве
- пытаться контролировать других силой
- перегружать себя чужими проблемами
Делайте:
- берегите себя и близких
- направляйте эмоции на заботу и поддержку
- отдыхайте, уделяйте внимание домашним делам
- сохраняйте внутренний баланс
Например, вместо конфликта с коллегой лучше займитесь важным делом дома или медитацией.
Суббота, 31 января
Энергия дня: дисциплина, перспективы, исправление ошибок. День подходит для анализа ошибок, планирования будущего, укрепления авторитета и семейных отношений. Интуиция будет на высоте: важно прислушиваться к внутреннему голосу.
Не стоит делать:
- игнорировать уроки прошлого
- действовать импульсивно
- поддаваться мелким раздражителям
- заниматься бессмысленными спорами
Делайте:
- разбирайте свои ошибки и делайте выводы
- планируйте долгосрочные действия
- принимайте решения, опираясь на интуицию
- заботьтесь о семье и доме
"Пример: пересматриваем рабочие и личные проекты, исправляем недочеты, чтобы укрепить свои позиции. Совет: сегодня сила в анализе, дисциплине и способности действовать стратегически".Елена Негрей
Воскресенье, 1 февраля
Энергия дня: полнолуние, прощание с ненужным.
"Энергия дня усиливает эго, раскрывает, что действительно важно и от чего нужно избавиться. Оппозиция к Марсу дает возможность проявить решимость, но требует контроля, чтобы не сжечь мосты. Отличный день для прощания с лишним, завершения старых циклов и подготовки к новому этапу", – пишет астролог.
Не стоит делать:
- поддаваться агрессии и спорам
- держать старые обиды и связи
- действовать без плана
- игнорировать внутренние ощущения
Делайте:
- определите, что вам мешает
- завершайте старые дела и циклы
- оставьте место для нового
- проявляйте зрелость и контроль
Например, можно провести ритуал "прощания" с ненужным: выбросьте старое, запишите, что отпускаете, настройтесь на новое.
"Полнолуние дает нам силу для трансформации, так используем этот день, чтобы подготовиться к солнечному затмению", – заключила Негрей.
Астрологи ранее рассказали, для каких знаков зодиака февраль обещает быть по-настоящему благоприятным.