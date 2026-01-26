Астролог предупредила о сложной последней неделе января: когда надо молчать, а когда действовать

Сохраняйте внутреннюю устойчивость и не поддавайтесь на провокации – российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какой будет последняя неделя января, и дала советы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с 26 января по 1 февраля возможны как неожиданные препятствия, так и шансы для реализации долгосрочных планов и старта нового.

Понедельник, 26 января

Энергия дня: спокойствие, удержание эмоций, стратегия. Будет сложно обсуждать и договариваться, любые попытки давить на других или форсировать события будут малоэффективны.

"Любые споры или давление приведут к стрессу. Сегодня важно сохранять внутреннее спокойствие, работать с тем, что реально под контролем, и не пытаться исправить то, что не поддается. После 17:00 напряженность ослабнет, и появится возможность действовать более уверенно", – пишет Елена Негрей в своем Telegram-канале.

Не стоит делать:

давить на людей или ситуации

пытаться форсировать решения

поддаваться эмоциям

игнорировать свое самочувствие

Делайте:

держите эмоции под контролем

откладывайте сложные разговоры и решения на вечер

занимайтесь здоровьем и питанием

планируйте стратегически

Спокойствие и терпение в этот день – ключ к безопасности и успеху.

Вторник, 27 января

Энергия дня: освобождение, выдержка, решение проблем. День подходит для осознанного решения проблем и избавления от лишнего напряжения, но любые необдуманные действия и импульсивность могут привести к ошибкам.

Не стоит делать:

поддаваться на провокации

расстраиваться из-за мелких проблем

входить в конфликты с близкими

реагировать импульсивно

Делайте:

спокойно решайте вопросы

анализируйте, что реально важно

действуйте достойно

контролируйте эмоции

"Пример: при конфликте на работе не реагируем мгновенно, выжидаем и действуем по факту. Совет: выдержка и внутренний баланс сегодня нам в помощь!" Елена Негрей

Среда, 28 января

Энергия дня: коммуникации, запуск проектов, творческий потенциал. День будет активным и продуктивным в коммуникациях. Отличное время для переговоров, подписания договоров, презентаций и запуска новых проектов.

Не стоит:

откладывать важные дела

пассивно ждать удачи

игнорировать партнеров и коллег

действовать без плана

Делайте:

запускайте проекты и идеи

активно общайтесь и решайте задачи

уверенно начинайте новые дела

обращайтесь к специалистам при необходимости

Например, выставление новых прайсов, запуск сайта или продвижение даст результат.

Четверг, 29 января

Энергия дня: отдых, пауза, сохранение безопасности. День подходит для минимальной активности, наблюдения и сохранения спокойствия. Любые попытки форсировать события могут обернуться стрессом и конфликтами, поэтому лучше действовать осторожно, беречь силы и здоровье.

Не стоит делать:

начинать новые дела

поддаваться давлению извне

рисковать на дороге или в общении

поддаваться стрессу

Делайте:

отдыхайте и наблюдайте

не нарушайте правила

сохраняйте баланс и спокойствие

подготовьтесь к будущим действиям

"Пример: день для спокойной работы, домашних дел и заботы о себе. Совет: день идеально подходит для паузы, внутреннего отдыха и восстановления энергии", – советует астролог.

Пятница, 30 января

Энергия дня: эмоциональность и чувствительность. День дарит интуицию, но одновременно повышает капризность, раздражительность и вероятность конфликтов. Любовные и близкие отношения могут быть напряжены, легко задеваются чувства. Хорошо направлять энергию в заботу о себе, семье и домашних делах, не поддаваться сиюминутным эмоциям.

Не стоит делать:

вступать в споры и конфликты

принимать решения в эмоциональном порыве

пытаться контролировать других силой

перегружать себя чужими проблемами

Делайте:

берегите себя и близких

направляйте эмоции на заботу и поддержку

отдыхайте, уделяйте внимание домашним делам

сохраняйте внутренний баланс

Например, вместо конфликта с коллегой лучше займитесь важным делом дома или медитацией.

Суббота, 31 января

Энергия дня: дисциплина, перспективы, исправление ошибок. День подходит для анализа ошибок, планирования будущего, укрепления авторитета и семейных отношений. Интуиция будет на высоте: важно прислушиваться к внутреннему голосу.

Не стоит делать:

игнорировать уроки прошлого

действовать импульсивно

поддаваться мелким раздражителям

заниматься бессмысленными спорами

Делайте:

разбирайте свои ошибки и делайте выводы

планируйте долгосрочные действия

принимайте решения, опираясь на интуицию

заботьтесь о семье и доме

"Пример: пересматриваем рабочие и личные проекты, исправляем недочеты, чтобы укрепить свои позиции. Совет: сегодня сила в анализе, дисциплине и способности действовать стратегически". Елена Негрей

Воскресенье, 1 февраля

Энергия дня: полнолуние, прощание с ненужным.

"Энергия дня усиливает эго, раскрывает, что действительно важно и от чего нужно избавиться. Оппозиция к Марсу дает возможность проявить решимость, но требует контроля, чтобы не сжечь мосты. Отличный день для прощания с лишним, завершения старых циклов и подготовки к новому этапу", – пишет астролог.

Не стоит делать:

поддаваться агрессии и спорам

держать старые обиды и связи

действовать без плана

игнорировать внутренние ощущения

Делайте:

определите, что вам мешает

завершайте старые дела и циклы

оставьте место для нового

проявляйте зрелость и контроль

Например, можно провести ритуал "прощания" с ненужным: выбросьте старое, запишите, что отпускаете, настройтесь на новое.

"Полнолуние дает нам силу для трансформации, так используем этот день, чтобы подготовиться к солнечному затмению", – заключила Негрей.

Астрологи ранее рассказали, для каких знаков зодиака февраль обещает быть по-настоящему благоприятным.