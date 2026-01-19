#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Советы

Жесткая неделя января: астролог дала предостережения на 19-25 января

занятия астрологией, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 10:49 Фото: pixabay
Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей раскрыла, какой будет начавшаяся неделя – с 19 по 25 января, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это будут дни перезагрузки, трансформаций и жестких внутренних решений.

Понедельник, 19 января

Энергия дня: очищение, перерождение, запуск нового цикла.

"Первый лунный день – один из самых сильных для намерений и трансформаций. Ночью прошел идеальный аспект для избавления от негатива, а сам праздник Крещения усиливает тему очищения на всех уровнях – физическом, эмоциональном и духовном... ...Все, что связано с прошлым, страхами и застарелыми сценариями, можно и нужно отпускать", – отметила астролог.

Не стоит делать:

  • тащить за собой обиды и негатив
  • сомневаться в принятых решениях
  • начинать день в суете
  • обесценивать внутренние инсайты

Делайте:

  • очищайте пространство и тело
  • формулируйте новые намерения
  • запускайте идеи и планы
  • избавляйтесь от всего лишнего

Например, сегодня работают в разы сильнее холодный душ, купание, уборка, запись намерений и т.д. Сегодня можно начать новую жизнь, если вы к этому готовы.

Вторник, 20 января

Энергия дня: свобода, резкие решения, необратимые шаги. Все, что будет сказано или сделано в этот день на эмоциях, может уже не иметь обратного хода.

Не стоит делать:

  • выяснять отношения сгоряча
  • рубить с плеча
  • принимать решения в состоянии аффекта
  • разрушать то, что можно трансформировать

Делайте:

  • честно расставляйте точки над "и"
  • избавляйтесь от действительно отжившего
  • действуйте спокойно и осознанно
  • направляйте энергию в конструктив
"Пример: если есть желание "все бросить" – сначала задай себе вопрос: не бегство ли это", – советует Елена Негрей.

Среда, 21 января

Энергия дня: интуиция, принятие, закладка будущего. Все, что мы вы проживете в этот день, заложит тенденции на целый месяц.

Не стоит делать:

  • истерить и драматизировать
  • давить на себя и других
  • принимать решения в первой половине дня
  • обесценивать свои чувства

Делай:

  • действуйте мягко и осознанно
  • прислушивайтесь к интуиции
  • занимайтесь творчеством и планированием
  • будьте лояльны к себе и другим

Спокойная среда и отсутствие спешки принесет больше пользы, чем активность через силу.

Четверг, 22 января

Энергия дня: большие возможности и проверка на осознанность. Пятый лунный день требует внимательности: сомнения, неправильные решения и пренебрежение принципами могут сбить с пути.

Не стоит делать:

  • идти против своих ценностей
  • принимать решения в спешке
  • игнорировать сигналы тела
  • переедать и перегружаться

Делайте:

  • проявляйте осознанность
  • тщательно взвешивайте шаги
  • слушайте интуицию, но проверяйте реальность
  • берегите энергию
"Пример: если планируешь запуск проекта; продумай детали и не действуй на авось. Совет: сегодня выигрывает тот, кто идет осознанно, а не импульсивно", – пишет в своем Telegram-канале астролог.

Пятница, 23 января

Энергия дня: грамотное использование времени = результат. День нестандартный, но очень сильный, если правильно выбрать часы. До 12:00 – период дисциплины, стратегии и продвижения вперед через разумные действия. Хорошо для творчества, планирования, серьезных разговоров и закладки долгосрочных целей. С 12:00 до 16:30 – потерянность, расфокус, иллюзии. С 16:30 и до конца дня – активность, напор, можно решать, продавливать, запускать и действовать.

Не стоит делать:

  • принимать важные решения с 12 до 16:30
  • доверять эмоциям и интуиции в середине дня
  • плыть по течению
  • ждать, что "само сложится"

Делайте:

  • планируйте и работайте до 12
  • с 16:30 активно действуйте
  • продвигайте себя, идеи, проекты
  • используйте напор и инициативу

Важный разговор или запуск лучше перенести на вечер, результат будет в разы сильнее. В этот день выигрывает тот, кто умеет управлять временем, а не эмоциями.

Суббота, 24 января

Энергия дня: эмоциональные качели и провокации. Вероятность вспышек, раздражения, особенно в семье, с близкими и старшими; повышенная конфликтность, давление, требования, философские споры "кто прав".

Не стоит делать:

  • выяснять отношения
  • качать права
  • доказывать свою правоту
  • давить на близких

Делайте:

  • держите эмоции под контролем
  • сокращайте общение при напряжении
  • занимайтесь собой и телом
  • выбирайте спокойный формат дня
"Пример: если чувствуешь, что разговор накаляется; лучше выйти из него, чем довести до конфликта. Совет: тишина и дистанция – наша лучшая защита".Елена Негрей

Воскресенье, 25 января

Энергия дня: неопределенность и неожиданные повороты. Возможны неожиданные ситуации, нестандартные повороты, аварийность. День не для планов, а для наблюдения.

Не стоит делать:

  • что-то начинать
  • принимать решения
  • строить четкие планы
  • рисковать и спешить

Делайте:

  • отдыхайте
  • занимайтесь телом (аккуратно!)
  • наблюдайте и анализируйте
  • принимайте день таким, какой он есть

Например, если планы срываются, не сопротивляйтесь, для этого дня – это норма. Лучший выбор дня – ничего не решать и просто восстановиться.

О том, как сегодня, 19 января, пройдет для всех знаков зодиака, мы писали здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы
10:37, 15 декабря 2025
Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы
Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации
10:49, 08 декабря 2025
Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации
Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога
11:40, 22 декабря 2025
Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: