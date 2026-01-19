Правда и мифы о крещенской воде: как использовать, хранить и действительно ли она святая

Православные христиане спешат за крещенской водой. Она является главным атрибутом праздника Крещения. Освященную воду люди набирают, чтобы пить и использовать в быту целый год. Но как именно ее применять, где хранить и всякая ли вода сегодня святая? Ответы на эти вопросы искал Zakon.kz.

Каждый январь крещенская вода становится предметом особого внимания, вокруг ее "чудес" слагают легенды. Великую агиасму церковь связывает с праздником Богоявления и чином освящения, но отделяет религиозный смысл святыни от бытовых суеверий и магических ожиданий.

Что значит крещенская вода и почему она считается святой

Крещение Господне отмечают 19 января. С этим праздником связан чин освящения воды. Он означает молитву о ниспослании благодати Святого Духа на воду, чтобы сделать ее для верующих святыней. В церковной терминологии такая вода называется Великой агиасмой.

Когда освящают крещенскую воду

Чин великого водоосвящения в православной традиции совершается дважды: в Крещенский сочельник – 18 января – и в сам день праздника – 19-го. В обоих случаях совершается один и тот же ритуал. Священники не противопоставляют сочельниковую и праздничную воду как разные по силе. В церковных разъяснениях подчеркивают: смысл святыни раскрывается в контексте веры и молитвы.

Слухи о крещенской воде

В народе вокруг крещенской воды закрепилось несколько устойчивых стереотипов:

в ночь на Крещение вся вода на Земле становится святой;

крещенская вода никогда не портится;

защищает от любых болезней и несчастий.

Церковные источники предлагают более сдержанный подход: вода становится святыней в результате молитвы и богослужения, отношение к ней предполагает благоговение, то есть глубокое почтение, но о магии речь не идет.

"Вода считается святой с того момента, когда после праздничной литургии весь храм собирается возле места освящения воды и служится особая служба, особый молебен – называется "Великое освящение воды". В традиции церковной служат 18 и 19 числа. В связи с тем, что очень много народа и каждый хочет взять с собой святой воды, освящают два раза в год – 18-го и 19-го. При служении этого молебна "Великое освящение воды, призывание имени Божьего" сходит Дух Святой, освящает вот это водное естество, и мы потом с благоговением каждый берем эту воду, несем по домам. Дома мы ее оставляем в особом месте, есть такое понятие красного уголка – вот там вода у нас стоит, и мы натощак ее употребляем каждый день с молитвой. Святой водой освящают жилища, машину со словами: "Во имя Отца и Сына и Святого духа". Стараемся этот день посвятить сопереживанию тому, что Дух Святой явился на Иордане. Освящение воды – это как раз воспоминание дня, когда Господь явился всем своим естеством", – пояснил ключарь храма Князя Владимира города Алматы, иеромонах Сергий (Внуковский).

Набрать крещенскую святую воду можно после утреннего водосвятного молебна 18 января и до завершения 19-го числа. В большинстве храмов раздают воду в эти дни круглосуточно.

Малое освящение, во время которого зачитывают отрывок из Евангелие о чуде в Овчей купели, может совершаться ежедневно. Благодаря этому в церквях всегда имеются запасы святой воды. Взять ее немного верующие могут в любой день. А крещенская вода в неограниченных объемах доступна только 18 и 19 января, поэтому отношение к ней особое. Отличается ли по целебным свойствам крещенская вода от святой, набранной в другие дни, остается загадкой. Прибора, измеряющего святость, не существует.

Правда ли, что в Крещение вся вода святая

Принято считать, что в Крещенскую ночь вся вода становится святой. Но у священников на это свое мнение.

"Раньше не у всех людей была возможность прийти в церковь и набрать освященную воду, наверное, поэтому брали из любого чистого источника и считали ту воду святой. Это моя догадка. Правдива она или нет, не знаю. То, что в Крещение Господне везде течет святая вода, – это миф, который не знаю откуда пошел. На самом деле особое богослужение служится и особенно освящается только в храмах. Соответственно, поистине святая вода в храмах и иных местах, где служили особый молебен "Великое освящение воды", – сказал ключарь храма Князя Владимира города Алматы, иеромонах Сергий (Внуковский).

Как используют святую воду

Крещенскую воду пьют утром до первого приема пищи с молитвой в течение года. А при плохом самочувствии или сложных жизненных обстоятельствах можно выпить и после еды как средство для духовной помощи. Но это не чудодейственная панацея, она не отменяет прием препаратов, выписанных врачом! Как говорится, "на Бога надейся, а сам не плошай".

"Согласно поверью, вода является целебной, лечебной. Тем более считается, что в это время Земля попадает под энергетический канал, проходит через какие-то небесные сферы, которые волшебным образом могут сказаться на вашем здоровье и даже на дальнейшей судьбе. Тому, кто в это верит, вода действительно может как-то помочь. Но к природе надо относиться с умом. Многое зависит от источника воды. Необходимо понимать, что даже в священный праздник вода в реках, озерах, водохранилищах не только холодная, но и неидеально чистая. Она наверняка содержит микрочастицы, которые могут влиять на качество самой воды и срок ее хранения. Со временем у воды, возможно, появятся своеобразный запах и вкус. Такая вода вредна для людей с заболеваниями почек, мочевыводящих путей и ЖКТ. Лучше всем использовать специально подготовленную чистую воду", – отмечает врач общей практики Тимур Джальмуханбетов.

Крещенскую воду не только пьют, ею можно окропить жилище, продукты питания и домашних животных. Рекомендуется это делать в праздник Крещения Господня, когда человек приносит домой из храма только что освященную живительную влагу.

Святой водой можно смазывать больные места. Считается, что через святыню Господь помогает людям. Некоторые экстрасенсы и гадалки советуют использовать освященную воду для совершения магических обрядов. Так поступать нельзя, в религии это расценивается как надругательство.

Как хранить святую воду

Хранить крещенскую воду рекомендуют в специально отведенном месте, лучше рядом с иконами. Не следует ставить на пол емкости со святыней. Чтобы ее случайно не вылить в раковину, бутылки надо подписывать. Для удобства в храмах продаются специальные наклейки.

Действительно ли, что святая вода не портится

Крещенскую воду верующие обычно хранят целый год, до следующего Крещения. Известны случаи, когда святая вода оставалась по-прежнему свежей в течение нескольких лет. Впрочем, так бывает не всегда: святая вода может испортиться. Почему так происходит, медики объяснить не могут. Возможно, кто-то хранит святыню неподобающим образом.

Если святая вода испортилась, что с ней делать

В этом случае ее нужно вылить в место, не попираемое ногами. Это может быть водоем с проточной водой, цветочные горшки, дерево или куст, возле которых не бегают дети и не гуляют собаки. Нельзя выливать святую воду в раковину, ведь оттуда она попадет в канализацию со всякими нечистотами. Соблюдая эти правила, люди выражают благоговейное отношение к святыне.

Можно ли фильтровать святую воду

Пропустить крещенскую воду через бытовой фильтр можно, он очистит ее от примесей, но это не меняет ее святости. С точки зрения веры фильтровать не рекомендуется, поскольку крещенская вода считается великой святыней и не нуждается в "улучшении".