Пластик внутри нас: как избежать вреда для организма

В современной жизни человека повсюду окружает пластик. Из этого материала делают посуду, игрушки, хозяйственные принадлежности, которые мы повседневно используем в быту и храним в такой упаковке продукты. Zakon.kz разбирался со специалистом, как влияет этот материал на здоровье.

Мировые ученые утверждают, что, согласно результатам исследования, среднестатистический человек за неделю потребляет столько микропластика, сколько весит одна кредитная карта – около 5 граммов. Это происходит через употребление воды из пластиковых бутылок, вдыхание частиц воздуха и прием пищи, разогретой в пластиковых контейнерах.

С этим мнением согласны и отечественные специалисты. Как рассказал директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Б. Атчабарова Казахского Национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Тимур Салиев, загрязнение окружающей среды пластиком приобрело глобальный масштаб и стало одной из самых острых экологических и медицинских проблем нашего времени.

"Микропластик – это мельчайшие частицы пластика, размеры которых не превышают 5 мм и которые являются невидимыми невооруженным глазом. Эти частицы активно накапливаются в почве, водных экосистемах и продуктах питания, представляя серьезную угрозу для здоровья человека и экосистем", – отмечает врач.

Как микропластик попадает в пищевую цепь?

Фото: pexels

По словам специалиста, микропластик проникает в окружающую среду ввиду разложения крупного пластикового мусора, стоков бытовой и промышленной воды, а также износа синтетической одежды и шин.

"Эти частицы попадают в воду, а затем через рыбу, морепродукты и даже питьевую воду – на наши столы. Исследования показали, что микропластик можно обнаружить не только в морепродуктах, но и в меде, соли, овощах и фруктах. В результате он становится частью пищевой цепи, откуда его крайне сложно устранить". Тимур Салиев

Опасность пластиковой посуды и тары

Как отметил спикер, на первый взгляд пластик кажется безопасным материалом. Однако в составе многих видов пластика, используемого для упаковки пищи и напитков, содержатся химические добавки, которые при определенных условиях начинают выделяться в продукты.

"Так, полистирол (PS), поливинилхлорид (PVC), полипропилен (PP) и другие полимеры при нагревании или длительном контакте с пищей выделяют токсичные соединения, включая стирол и фталаты. Эти вещества могут вызывать эндокринные нарушения, аллергии, проблемы с репродуктивной системой и увеличивать риск онкологических заболеваний". Тимур Салиев

Чем опасно разогревание пищи в пластиковых контейнерах и длительное в них хранение продуктов?

1. Токсическое воздействие: нагревание пластика значительно ускоряет процесс выделения химических веществ в пищу. Регулярное употребление таких продуктов способствует накоплению токсинов в организме.

2. Накопление токсинов : многие вредные соединения, поступающие из пластика, имеют свойство откладываться в тканях и органах, что может привести к хроническим заболеваниям, включая нарушения работы печени и почек.

3. Особая уязвимость у детей: иммунная система детей еще не полностью сформирована, что делает их более восприимчивыми к токсическому воздействию.

Пластиковая тара и ее влияние на здоровье

Фото: pexels

По словам врача, долговременное использование пластиковых бутылок и контейнеров для хранения воды и напитков также несет риск для здоровья. При контакте с горячими жидкостями или жирной пищей пластик выделяет вредные соединения, которые могут нарушить гормональный баланс, повлиять на репродуктивное здоровье и увеличить вероятность появления воспалительных процессов.

Как минимизировать вред пластика?

Каждый из нас может предпринять шаги для снижения негативного воздействия пластика:

• Используйте многоразовую посуду: отдавайте предпочтение стеклу, керамике или нержавеющей стали.

• Избегайте нагревания пластика: разогревайте пищу только в стеклянной или керамической посуде.

• Храните продукты правильно: переложите пищу из пластиковых упаковок в стеклянные или керамические контейнеры.

• Выбирайте экологичную тару: при покупке продуктов отдавайте предпочтение стеклянным банкам и бутылкам.

• Фильтруйте воду: установите фильтры для воды, способные очищать ее от микропластика и других загрязнений.

"Проблема микропластика требует срочного решения на уровне каждого человека и всего общества. Отказ от одноразового пластика, переход на экологически безопасные материалы и грамотное потребление – это шаги, которые помогут защитить наше здоровье и сохранить природу". Тимур Салиев

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