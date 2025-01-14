Пластик внутри нас: как избежать вреда для организма
Мировые ученые утверждают, что, согласно результатам исследования, среднестатистический человек за неделю потребляет столько микропластика, сколько весит одна кредитная карта – около 5 граммов. Это происходит через употребление воды из пластиковых бутылок, вдыхание частиц воздуха и прием пищи, разогретой в пластиковых контейнерах.
С этим мнением согласны и отечественные специалисты. Как рассказал директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Б. Атчабарова Казахского Национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Тимур Салиев, загрязнение окружающей среды пластиком приобрело глобальный масштаб и стало одной из самых острых экологических и медицинских проблем нашего времени.
"Микропластик – это мельчайшие частицы пластика, размеры которых не превышают 5 мм и которые являются невидимыми невооруженным глазом. Эти частицы активно накапливаются в почве, водных экосистемах и продуктах питания, представляя серьезную угрозу для здоровья человека и экосистем", – отмечает врач.
Как микропластик попадает в пищевую цепь?
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По словам специалиста, микропластик проникает в окружающую среду ввиду разложения крупного пластикового мусора, стоков бытовой и промышленной воды, а также износа синтетической одежды и шин.
"Эти частицы попадают в воду, а затем через рыбу, морепродукты и даже питьевую воду – на наши столы. Исследования показали, что микропластик можно обнаружить не только в морепродуктах, но и в меде, соли, овощах и фруктах. В результате он становится частью пищевой цепи, откуда его крайне сложно устранить".Тимур Салиев
Опасность пластиковой посуды и тары
Как отметил спикер, на первый взгляд пластик кажется безопасным материалом. Однако в составе многих видов пластика, используемого для упаковки пищи и напитков, содержатся химические добавки, которые при определенных условиях начинают выделяться в продукты.
"Так, полистирол (PS), поливинилхлорид (PVC), полипропилен (PP) и другие полимеры при нагревании или длительном контакте с пищей выделяют токсичные соединения, включая стирол и фталаты. Эти вещества могут вызывать эндокринные нарушения, аллергии, проблемы с репродуктивной системой и увеличивать риск онкологических заболеваний".Тимур Салиев
Чем опасно разогревание пищи в пластиковых контейнерах и длительное в них хранение продуктов?
1. Токсическое воздействие: нагревание пластика значительно ускоряет процесс выделения химических веществ в пищу. Регулярное употребление таких продуктов способствует накоплению токсинов в организме.
2. Накопление токсинов: многие вредные соединения, поступающие из пластика, имеют свойство откладываться в тканях и органах, что может привести к хроническим заболеваниям, включая нарушения работы печени и почек.
3. Особая уязвимость у детей: иммунная система детей еще не полностью сформирована, что делает их более восприимчивыми к токсическому воздействию.
Пластиковая тара и ее влияние на здоровье
Фото: pexels
По словам врача, долговременное использование пластиковых бутылок и контейнеров для хранения воды и напитков также несет риск для здоровья. При контакте с горячими жидкостями или жирной пищей пластик выделяет вредные соединения, которые могут нарушить гормональный баланс, повлиять на репродуктивное здоровье и увеличить вероятность появления воспалительных процессов.
Как минимизировать вред пластика?
Каждый из нас может предпринять шаги для снижения негативного воздействия пластика:
• Используйте многоразовую посуду: отдавайте предпочтение стеклу, керамике или нержавеющей стали.
• Избегайте нагревания пластика: разогревайте пищу только в стеклянной или керамической посуде.
• Храните продукты правильно: переложите пищу из пластиковых упаковок в стеклянные или керамические контейнеры.
• Выбирайте экологичную тару: при покупке продуктов отдавайте предпочтение стеклянным банкам и бутылкам.
• Фильтруйте воду: установите фильтры для воды, способные очищать ее от микропластика и других загрязнений.
"Проблема микропластика требует срочного решения на уровне каждого человека и всего общества. Отказ от одноразового пластика, переход на экологически безопасные материалы и грамотное потребление – это шаги, которые помогут защитить наше здоровье и сохранить природу".Тимур Салиев
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