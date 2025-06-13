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Общество

Персональный кредитный отчет: что это за документ и зачем он нужен казахстанцам

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 16:04 Фото: freepik
В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 13 июня 2025 года, подробнее рассказали о персональном кредитном отчете и разъяснили, как казахстанцам получить этот документ, сообщает Zakon.kz.

Кредитный отчет – это документ, содержащий информацию о завершенных и действующих обязательствах физического лица, а также отражающий исполнение им своих обязательств.

Как получить услугу онлайн?

  1. Авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".
  2. Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).
  3. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с обработанной справкой и предъявить по месту требования.
"В настоящее время банки/иные организации, реализующие товары или услуги в кредит, прежде чем одобрить вашу заявку на получение кредита, знакомятся с вашим кредитным отчетом".Пресс-служба АО "НИТ"

Инструкция по получению персонального кредитного отчета

Ранее в АО "НИТ" рассказали, как в Казахстане онлайн подать заявление на назначение выплаты по беременности и родам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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