Персональный кредитный отчет: что это за документ и зачем он нужен казахстанцам
Фото: freepik
В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 13 июня 2025 года, подробнее рассказали о персональном кредитном отчете и разъяснили, как казахстанцам получить этот документ, сообщает Zakon.kz.
Кредитный отчет – это документ, содержащий информацию о завершенных и действующих обязательствах физического лица, а также отражающий исполнение им своих обязательств.
Как получить услугу онлайн?
- Авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".
- Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).
- В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с обработанной справкой и предъявить по месту требования.
"В настоящее время банки/иные организации, реализующие товары или услуги в кредит, прежде чем одобрить вашу заявку на получение кредита, знакомятся с вашим кредитным отчетом".Пресс-служба АО "НИТ"
Инструкция по получению персонального кредитного отчета
Ранее в АО "НИТ" рассказали, как в Казахстане онлайн подать заявление на назначение выплаты по беременности и родам.
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