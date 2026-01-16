#Казахстан в сравнении
Советы

ЭЦП и 5 дней: как казахстанцам вернуть оплату за госномер

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:32 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 16 января 2026 года, рассказали казахстанцам, как просто и удобно оформить возврат средств, если решение о покупке государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) изменилось, сообщает Zakon.kz.

Cпециалисты уточняют, что возврат денежных средств осуществляется через "Кабинет налогоплательщика".

Прежде всего, для оформления возврата необходимо подать заявление.

"Перед подачей заранее подготовьте чек оплаты – именно в нем указаны все реквизиты, которые понадобятся при заполнении заявления".Пресс-служба АО "НИТ"

После подтверждения данных и подписания заявления с помощью ЭЦП средства будут возвращены на счет в течение 5 рабочих дней.

Статус заявки можно отслеживать в "Кабинете налогоплательщика" (КНП).

Подробную пошаговую инструкцию по возврату средств можно посмотреть в карусели поста.

Напомним, что с 5 января 2026 года для казахстанцев доступен свободный выбор ГРНЗ с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, за исключением VIP-серий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:32
Как подтвердить бронь госномера на авто через eGov.kz

Также мы рассказывали, что с 8 по 10 января 2026 года в Казахстане прошли рейды по выявлению автомобилей с подложными госномерами. По данным Главной транспортной прокуратуры, за эти дни на республиканских трассах выявлено более 900 случаев управления транспортными средствами с подложными, поддельными или нечитаемыми государственными регистрационными номерами.

