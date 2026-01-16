ЭЦП и 5 дней: как казахстанцам вернуть оплату за госномер
Cпециалисты уточняют, что возврат денежных средств осуществляется через "Кабинет налогоплательщика".
Прежде всего, для оформления возврата необходимо подать заявление.
"Перед подачей заранее подготовьте чек оплаты – именно в нем указаны все реквизиты, которые понадобятся при заполнении заявления".Пресс-служба АО "НИТ"
После подтверждения данных и подписания заявления с помощью ЭЦП средства будут возвращены на счет в течение 5 рабочих дней.
Статус заявки можно отслеживать в "Кабинете налогоплательщика" (КНП).
Подробную пошаговую инструкцию по возврату средств можно посмотреть в карусели поста.
Напомним, что с 5 января 2026 года для казахстанцев доступен свободный выбор ГРНЗ с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, за исключением VIP-серий.
Материал по теме
Также мы рассказывали, что с 8 по 10 января 2026 года в Казахстане прошли рейды по выявлению автомобилей с подложными госномерами. По данным Главной транспортной прокуратуры, за эти дни на республиканских трассах выявлено более 900 случаев управления транспортными средствами с подложными, поддельными или нечитаемыми государственными регистрационными номерами.