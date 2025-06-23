Почему не стоит бояться хлеба

В последнее время большинство сторонников правильного питания первым делом исключают хлеб из своего рациона. Действительно ли хлеб – враг здоровью и фигуре, подробно рассказала врач-терапевт Надежда Подкорытова, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, хлеб сам по себе не представляет опасности, если потреблять его умеренно и ответственно относиться к качеству продукции.

Так, лучше всего выбирать продукт, произведенный из минимально обработанного зерна. В белом хлебе из муки высшего сорта практически нет полезных веществ – клетчатки и витаминов, потому что для его производства используют очищенное зерно без оболочек.

"Чем грубее помол муки, тем больше пользы от хлеба. Особенно хороши изделия из цельнозерновой муки, ведь они сохраняют все питательные элементы необработанного зерна". Надежда Подкорытова

Кроме того, хлеб из цельного зерна богат белком, железом, кальцием, витаминами группы B и PP, пищевыми волокнами и клетчаткой.

Враг фигуре?

На вопрос о том, сколько кусочков можно съесть без последствий для фигуры, врач заявила, что все индивидуально:

"Важно правильно рассчитать свою дневную норму калорий, учитывая пол, возраст, вес, рост и уровень физической активности. Хлеб – это углеводы, которые являются основным источником энергии для организма. Необходимо питаться сбалансированно и стараться съедать мучное до 16-17 часов. Если вести активный образ жизни, вполне допустимо съедать до трех кусочков хлеба в день".

Также Подкорытова не советует сочетать хлеб с такими продуктами, как макароны, картофель, каши и пельмени – все они содержат много углеводов, и одновременное употребление создает избыточную нагрузку на пищеварительную систему.

"Еще хуже совмещать мучное со сладостями и фруктами: такое меню провоцирует активное выделение инсулина и вызывает брожение в кишечнике". Надежда Подкорытова

Зато отлично сочетается хлеб с легкими салатами, овощами, зеленью и нежирными супами. А если хочется съесть ломтик с мясом или рыбой, обязательно добавьте зелень – она улучшит процесс пищеварения.

Как хранить

Подкорытова советует держать хлеб целым, неразрезанным в сухом и прохладном месте:

"Идеальный вариант – съесть свежий хлеб сразу же после покупки, хотя обычно производители указывают срок годности до 48 часов".

Гастроэнтеролог Светлана Жучкова в разговоре с изданием "АиФ" также подчеркивает, что хлеб полезен для нашего настроения, потому что содержащиеся в нем углеводы стимулируют выработку серотонина – так называемого "гормона счастья", который помогает снизить уровень стресса.

Мучное в разумных пределах безопасно для большинства людей.

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