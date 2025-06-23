#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Советы

Почему не стоит бояться хлеба

хлеб, врачи, фигура, отказ, польза, витамины, как хранить, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:20 Фото: pexels
В последнее время большинство сторонников правильного питания первым делом исключают хлеб из своего рациона. Действительно ли хлеб – враг здоровью и фигуре, подробно рассказала врач-терапевт Надежда Подкорытова, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, хлеб сам по себе не представляет опасности, если потреблять его умеренно и ответственно относиться к качеству продукции.

Так, лучше всего выбирать продукт, произведенный из минимально обработанного зерна. В белом хлебе из муки высшего сорта практически нет полезных веществ – клетчатки и витаминов, потому что для его производства используют очищенное зерно без оболочек.

"Чем грубее помол муки, тем больше пользы от хлеба. Особенно хороши изделия из цельнозерновой муки, ведь они сохраняют все питательные элементы необработанного зерна".Надежда Подкорытова

Кроме того, хлеб из цельного зерна богат белком, железом, кальцием, витаминами группы B и PP, пищевыми волокнами и клетчаткой.

Враг фигуре?

На вопрос о том, сколько кусочков можно съесть без последствий для фигуры, врач заявила, что все индивидуально:

"Важно правильно рассчитать свою дневную норму калорий, учитывая пол, возраст, вес, рост и уровень физической активности. Хлеб – это углеводы, которые являются основным источником энергии для организма. Необходимо питаться сбалансированно и стараться съедать мучное до 16-17 часов. Если вести активный образ жизни, вполне допустимо съедать до трех кусочков хлеба в день".

Также Подкорытова не советует сочетать хлеб с такими продуктами, как макароны, картофель, каши и пельмени – все они содержат много углеводов, и одновременное употребление создает избыточную нагрузку на пищеварительную систему.

"Еще хуже совмещать мучное со сладостями и фруктами: такое меню провоцирует активное выделение инсулина и вызывает брожение в кишечнике".Надежда Подкорытова

Зато отлично сочетается хлеб с легкими салатами, овощами, зеленью и нежирными супами. А если хочется съесть ломтик с мясом или рыбой, обязательно добавьте зелень – она улучшит процесс пищеварения.

Как хранить

Подкорытова советует держать хлеб целым, неразрезанным в сухом и прохладном месте:

"Идеальный вариант – съесть свежий хлеб сразу же после покупки, хотя обычно производители указывают срок годности до 48 часов".

Гастроэнтеролог Светлана Жучкова в разговоре с изданием "АиФ" также подчеркивает, что хлеб полезен для нашего настроения, потому что содержащиеся в нем углеводы стимулируют выработку серотонина – так называемого "гормона счастья", который помогает снизить уровень стресса.

Мучное в разумных пределах безопасно для большинства людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:20
Ученые опровергли популярное заблуждение о старости в одиночестве

Довольно часто в социальных сетях можно встретить рецепты от всевозможных недомоганий и болезней. К примеру, в Instagram советуют пить имбирный чай, так как он убирает песок из почек. Якобы этот необыкновенный напиток еще и жир вокруг печени растворяет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Три симптома, при которых нужно немедленно обратиться к офтальмологу
Советы
18:35, Сегодня
Три симптома, при которых нужно немедленно обратиться к офтальмологу
К казахстанцам с важными рекомендациями обратился Минздрав
Советы
11:38, Сегодня
К казахстанцам с важными рекомендациями обратился Минздрав
Астрологи назвали три знака зодиака с самой крепкой психикой
Советы
08:44, Сегодня
Астрологи назвали три знака зодиака с самой крепкой психикой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: