Почему собаки любят спать в вашей постели, и дело не только в комфорте

Собаки любят спать в постели своих хозяев по трем трогательным причинам, и это не просто желание чувствовать себя комфортно, сообщает Zakon.kz.

Собаки лучшие друзья человека и они проявляют привязанность множеством способов: от восторженных приветствий и физических проявлений, таких как прислонение к вам или облизывание, до постоянного желания быть рядом с вами и "дарения" вам своих любимых игрушек.

Они также могут проявлять свою любовь и преданность продолжительным зрительным контактом и подражанием вашим движениям, например, зеванию. Но есть и другие поведенческие особенности, которые ваш пушистый друг может демонстрировать. Например, собаки любят спать в постели своих хозяев. И тому есть три причины, пишет Mirror.

1. Чувство защищенности.

Для собаки вы гораздо больше, чем просто хозяин. Вы – ее опора, семья, весь мир. Благодаря этой глубокой связи, они часто чувствуют себя защищенными в вашем присутствии и стремятся быть рядом с вами в уязвимые моменты, особенно во время сна.

Сон с хозяином дает собакам глубокое чувство безопасности и укрепляет эмоциональную связь.

2. Помогает им согреться.

Собаки любят тепло. Подобно людям, они любят уютно устроиться в комфортной и теплой постели, чтобы согреться в прохладное время года. Это ощущение становится еще более приятным, когда они чувствуют тепло вашего тела рядом с собой.

3. Они хотят вас защитить.

Наконец, у всех собак есть врожденный инстинкт защиты стаи. Даже когда они крепко спят, они остаются бдительными. Совместное пребывание в одной постели создает у них ощущение, что они защищают вас так же, как вы заботитесь о них.

