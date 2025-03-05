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Советы

Почему стоит завести кошку

Почему стоит завести кошку, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 09:51 Фото: pexels
Завести кошку, как и любое другое домашнее животное, – серьезный шаг, подойти к которому нужно ответственно. Впрочем, есть весомые аргументы для тех, кто давно хотел завести усатого друга, но никак не решался, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, кот – источник безусловной любви и преданности. Он всегда ждет своего хозяина, радуется его приходу и готов поделиться своей любовью в любое время.

Уют и тепло

Домашний питомец способен подарить владельцу ощущение комфорта и душевного тепла. Кошки отличаются независимым характером, но в то же время могут быть преданными и ласковыми, создавая особую атмосферу уюта в доме.

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Одиночество отступит

Общение с животным помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также уменьшает чувство одиночества. Кошки интуитивно чувствуют настроение хозяина и могут поддержать в трудный момент.

Фото: pexels

Польза для здоровья

Научные исследования подтверждают, что владельцы кошек реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, так как взаимодействие с питомцем помогает стабилизировать давление и снизить уровень стресса. Кроме того, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", мурлыканье кошки обладает успокаивающим эффектом и способствует улучшению сна.

Фото: Zakon.kz

Завести или нет

Если у вас есть возможность завести кошку, специалисты настоятельно рекомендуют это сделать.

Этот пушистый друг не только подарит положительные эмоции, но и благоприятно скажется на общем самочувствии и качестве жизни.

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Несмотря на то, что кошки считаются независимыми, это вовсе не означает, что их нельзя ничему научить. У них прекрасно развит язык тела, и многие жесты они воспринимают интуитивно. Специалисты уверены, что владельцу питомца необходимо запастись терпением, и тогда вы сможете "договориться" с пушистым другом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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