Советы

"Черная полоса" позади: кому в 2026 году звезды подарят райскую жизнь

человек, пляж, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 17:58 Фото: pexels
Гороскоп на 2026 год обещает судьбоносные перемены для многих знаков зодиака – будто сама Вселенная решила сменить сценарий, сообщает Zakon.kz.

Астрологи с уверенностью заявляют, те, кто долгое время жил в состоянии эмоционального или финансового напряжения, почувствуют, как жизнь постепенно разворачивается лицом к свету.

Так, главными действующими лицами небесной сцены становятся Юпитер в Раке и Нептун в Рыбах. Особенно сильно это почувствуют Водные знаки – Раки, Скорпионы и Рыбы. Для них, как сказано в публикации издания "Стерлеград", словно открыт небесный карт-бланш: жить, чувствовать, творить.

Раки получают шанс обрести долгожданную гармонию в семье и доме.

Скорпионы выходят на новый уровень в карьере или самореализации.

Рыбы находят поддержку, способную полностью изменить их жизненный маршрут.

Огненные знаки – Овны, Львы и Стрельцы – после нескольких лет внутренней борьбы и давления обстоятельств наконец почувствуют облегчение. В 2026 году они вновь окажутся в центре внимания, но уже по радостному поводу. Их ждет признание, открывающее двери к новым возможностям. Особенно щедрым год будет к тем, кто не побоялся перемен в 2025-м: смелость будет вознаграждена.

Земные знаки – Тельцы, Девы и Козероги – войдут в фазу восстановления и стабилизации. 2026 год принесет им баланс и ощущение почвы под ногами. Все, что было разрушено, начнет постепенно исцеляться. Без резких скачков – но с уверенным, надежным ростом.

А вот Воздушные знаки – Близнецы, Весы и Водолеи – откроют новую страницу в сфере отношений. Их ждут встречи с людьми, которые изменят представления о любви, дружбе и взаимной поддержке. Эти связи могут оказаться судьбоносными.

Ранее мы рассказывали, что с 25 декабря четыре знака зодиака ощутят мощное влияние Вселенной. Квадрат Венеры и Нептуна усиливает интуицию, воображение и восприятие, оказывая значительное воздействие на происходящее. Подробнее – тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
