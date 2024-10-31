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Назван овощ, снижающий уровень холестерина

Назван овощ, снижающий уровень холестерина, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 14:06 Фото: unsplash
Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала об овоще, в котором содержится витамин Т, ускоряющий обменные процессы в организме и снижающий холестерин, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, этот витамин содержится в тыкве.

"Тыква – прекрасный продукт, который особенно рекомендован людям с ожирением. Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин. Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит", – рассказала РИА Новости Мария Калошина.

Также эндокринолог отметила, что в тыкве содержится внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола – гормона стресса, регулирует уровень сахара крови, помогая от инсулинорезистентности.

Употребление тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи.

Врач отметила пользу тыквенного сока, а также порекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины – преимущественно жирорастворимые, и для их усваивания поможет хорошее, например, оливковое масло.

Тыкву, по словам Калошиной, можно добавлять в выпечку, а также в свежем виде использовать в салатах. А если добавить измельченный овощ в фарш, заменив тыквой часть мяса, – это снизит калорийность котлет, придаст им сочность и легкий сладковатый привкус.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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