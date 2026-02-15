#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Назван "странный" фактор повышения уровня холестерина в крови

Организм, сосуды, ДНК, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 08:40 Фото: freepik
Длительное воздействие шума дорожного движения в ночное время связано с изменениями уровня холестерина и других липидов в крови – факторов риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, к таким выводам пришли ученые из Университета Оулу. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER).

В анализ вошли данные 272 229 взрослых старше 31 года из трех европейских когорт – UK Biobank, Rotterdam Study и Northern Finland Birth Cohort 1966.

Уровень ночного шума у места жительства участников моделировали по национальным картам шумового загрязнения. Основное внимание уделялось именно ночным показателям, так как в это время люди наиболее уязвимы из-за нарушений сна.

Образцы крови анализировали с помощью высокоточной платформы ЯМР-метаболомики. Это позволило оценить 155 биомаркеров обмена веществ и проследить тонкие изменения в липидном профиле.

Выяснилось, что у людей, подвергавшихся воздействию ночного шума на уровне 55 децибел и выше, фиксировались более высокие показатели общего холестерина и LDL ("плохого") холестерина, а также изменения в составе липопротеинов и жирных кислот.

Для большинства показателей наблюдалась четкая зависимость "доза-эффект": метаболические сдвиги становились заметны уже при уровне около 50 дБ и усиливались по мере роста шумовой нагрузки.

"Наши результаты показывают, что ночной транспортный шум может незаметно, но систематически влиять на метаболическое здоровье", – отметила ведущий автор исследования Иянь Хэ, докторант Университета Оулу.

По ее словам, изменения у одного человека могут быть относительно небольшими, однако из-за того, что воздействию шума подвергаются миллионы людей, эффект на уровне популяции может стать существенным.

Ранее ученые раскрыли фактор, влияющий на артериальное давление.

Аксинья Титова
